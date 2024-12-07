İzmir’in Kuzey Yıldızı Bergama

Bergama için Anadolu'nun tarih hazinesidir desek abartmış olmayız herhalde. Geçmişte, Pergamon Uygarlığı'ndan bizlere miras kalan eserlerin pek çoğu yağma edilircisine yurt dışına kaçırılmış olsa da, kuzey İzmir'in en önemli noktalarından biridir. Bergama, kültür ve uygarlığın adıdır aslında. Antik Kent, günümüzde ziyaretçilerine görmeye değer pek çok şey sunuyor. Kültürel, tarihi ve ekonomik zenginlikleriyle her geçen gün biraz daha öne çıkan Bergama günümüzde İzmir'in parlayan yıldızı olmayı başardı. Hatta son yıllarda ünü, İzmir'in sınırları dışına taşan Bergama dünyanın yakından tanıdığı önemli bir yerleşim birimi haline geldi. Antik tanrıların uğruna savaştığı güzeller güzeli Bergama ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bergama'ya yolu düşenler gördükleri karşısında adeta büyüleniyor. Bergama'nın olmazsa olmaz değerlerini Yeni Asır okuyucuları için derledik.

UYGARLIKLAR BEŞİĞİ

İzmir'in en önemli ilçelerinden biri olan uygarlıklar beşiği Bergama'yı yakından tanıyalım. Bergama'nın, güneyinde Aliağa, doğusunda Kınık ve Manisa, kuzeyinde Balıkesir, batısında Dikili, güneybatısında Ege Denizi bulunmaktadır. Tarımsal faaliyetler, sanayi, ticaret, tarih ve turizm bakımından Bakırçay'ın pırlantasıdır. Yeraltı ve yerüstü kaynakları ile madencilik alanında da son yıllarda öne çıkmıştır. Perlit rezervi, linyit, granit ve taşocakları, altın madeni bulunmaktadır. Doğal kaplıca suları ve su kaynakları yönünden de zengindir.

ADININ HİKAYESİ

Helenlerden çok önce Batı Anadolu'da 'Pelasglar' ve 'Luvi' halkları yaşardı. O zaman Bergama'nın adı 'Pargauma' olarak biliniyordu. 'Pergamon' adı ise, Helenleşmenin başlamasıyla dönüşen bir kelimedir. Bugün Bergama adı aslında ilk kullanılışı olan Pargauma'ya daha çok benzer.

YILDIRIM CAMİ

Bergama'daki Türk dönemi yapıları içerisinde en büyük ve en eski tarihli camidir. Selçuklu sanatının etkisini taşıyan mihrap zengin mermer bezemeye sahiptir. Portal kapısı üzerindeki inşa kitabesinde caminin Sultan Beyazid tarafından 1398-1399 yılında inşa ettirildiği yazılıdır. Cami avlusunu süsleyen taş şadırvanın üzerindeki hat yazısı Bergamalı Şair Aşki Efendi'ye aittir.

KOZAK YAYLASI

Doğa harikası Kozak Yaylası'nda, Bergama Krallığı'ndan buyana fıstık çamı üretimi yapılıyor. Samimi yöre insanları yaylaya gelen misafirlerini güler yüzle karşılıyor, yöresel yemeklerden ikram ediyor. Çam ormanlarının yeşil denizinde Kozak Yaylası'nı görmeden Bergama'ya gitmiş sayılmazsınız. Yaylada, 5 milyona yakın fıstık çamı ağacı bulunuyor. Kozak yaylasında ciğerlerinize oksijen ziyafeti çekmeyi de ihmal etmeyin.

KIZILAVLU

Tanrıları tapınağı olarak da bilinen Kızıl Avlu, Bergama'ya 1 km uzaklıkta. Bergama'nın en büyük antik yapısı olma özelliği taşıyan Kızıl Avlu, Mısır Yeraltı Tanrısı Serapis ve ona bağlantılı İsis ile Harporakes'e adanmıştır. M.S. II. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Adını, kırmızı ateş tuğlalarından almaktadır. Simetrik kuleleriyle de bir hayli dikkat çekmektedir. Kulelerden biri günümüzde cami olarak kullanılmaktadır.

BERGAMA ÇARŞISI

Bergama 100 bini aşan nüfusuyla İzmir'in ilçeleri arasında öz kültürünü yaşatan ilçelerden biridir. Bergama'ın kent merkezini ve çarşısını gezilecek yerler listesine mutlaka ekleyin. Güler yüzlü ve samimi esnafı ile mutlaka sohbet edin. Bergama'yı bir yorgunluk çayı eşliğinde onlardan dinleyin. Bergama'nın yerel müzisyenlerinin ünü son zamanlara ülke sınırlarını açmıştır. Genç ve yetenekli müzisyenlerinin sokak aralarında çaldıkları yöresel şarkılar eminiz gezinize renk katacak.

PERGAMON ANTİK KENTİ

Helenistik Dönem'in en görkemli yerleşim merkezlerinden biri olan Pergamon Antik Kenti, İzmir'in Bergama ilçesi sınırları içinde tüm görkemiyle yer almaktadır. Bergama ve çevresinin geçmişi hakkından önemli bilgiler veren bu muazzam antik kent kalıntıları M.Ö. 7. yüzyıla kadar gitmektedir. Akropol'un olduğu noktaya teleferikle de çıkabilirsiniz. Akropol size muhteşem bir Bergama manzarası sunacaktır. Bergama krallarının sarayları, tiyatro, kutsal alanlar, kütüphane, tapınaklar, agora, gymnasion, heroon ve diğer Roma Dönemi kalıntıları peş peşe sıralanmaktadır.

ALLİANOİ ANTİK KENTİ

Bergama'daki Zeytindağ'ının sınırlarındadır. Adı, zeytinlik anlamına gelir. Yortanlı Barajı alanının tam ortasında bulunmaktadır. Allianoi, termal bir kent özelliği taşımaktadır. Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanı kapsan kentte termal ılıca kompleksi vardır. Üç katlı bir ılıca ve ılıcadaki benzersiz mozaikler gerçekten görülmeye değer. Allianoi Antik Kenti, Yortanlı Barajı'nın yanında bulunduğu için sular altında kalma tehlikesi vardır. 2011 itibariyle Yortanlı Barajı'nın yapılması ile birlikte antik kent tamamen sular altında kalmıştır.