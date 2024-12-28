D&R’dan burçlara göre hediye rehberi

Yeni yıla sayılı günler kaldı, yılbaşı alışverişleri hızlandı. Yılbaşı alışverişinin en büyük adresi D&R; her burcun karakteristik özelliklerini göz önünde bulundurarak, kitap ve plaklardan oluşan özel bir seçki hazırladı. İşte burçlara özel hediye önerileri:

Koç Burcu

ENERJİK ve maceracı Koçlar için ruhlarını besleyecek bir ikili: Adam Fawer'ın yeni eseri Mobius ve Pink Floyd'un ilham verici albümü The Wall.

Boğa Burcu

KEYİF düşkünü ve lezzet tutkunu Boğalar için hem mutfaklarına hem ruhlarına hitap eden bir öneri: 50 Şef 50 Efsane Tarif kitabı.

İkizler Burcu

MERAKLI ve hareketli İkizler için heyecan dolu bir hikaye: Powerfull - Bir Powerless Öyküsü.

Yengeç Burcu

DUYGUSAL ve hassas Yengeçler için aşkın en güzel hali: Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Aşka Dair Nesirler eseri ve kalplere dokunan şarkılarıyla Sezen Aksu'nun Sen Ağlama plağı.

Başak Burcu

DETAYCI ve titiz Başaklar için sağlıklı bir yaşam rehberi: Longevity Planı - Gençleşmek İsteyenlerin El Kitabı.

Terazi Burcu

ESTETİK ve uyumu seven Teraziler için romantik hikayeler: Hannah Grace'ten Daydream kitabı.

Aslan Burcu

LİDER ruhlu ve yaratıcı Aslanlar için ilham kaynağı bir seçim: Girişimcilik - Kendi İşinizi Kurma Rehberi ve Taylor Swift'ten The Tortured Poets Department plağı.

Akrep Burcu

GİZEMLİ ve derin Akrepler için düşündürücü bir yolculuk: Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Felsefe Fikri ve efsanevi Elvis Presley plağı.

Yay Burcu

Özgür ruhlu ve maceracı Yaylar için aksiyon dolu bir macera: Tess Gerritsen'ın Ateşin Şarkısı kitabı.

Oğlak Burcu

Çalışkan ve hedef odaklı Oğlaklar için başarı yolunda ilham verecek eserler: Küçük İşler Büyük Özgürlükler kitabı.

Kova Burcu

Yenilikçi ve özgün Kovalar için farklı bir bakış açısı sunan bir seçim: Kaç Çorap Bir Çift Yapar? kitabı ve Dua Lipa'nın son albümü Radical Optimism.

Balık Burcu

Hayalperest ve romantik Balıklar için duygusal bir yolculuk: Aşık Olma Korkusu kitabı ve Ferdi Özbeğen'in Bir Sır Gibi plağı.

'BUNLAR İLGİMİ ÇEKMİYOR' DİYENLERE...

D&R, burçlara özel hediye seçkisiyle dikkat çekerken, "burçlarla ilgilenmiyorum" diyenleri de unutmuyor. Her ilgi alanına hitap eden kitap önerileriyle keşif dolu bir deneyim sunuyor. Gezi ve tarih tutkunları için National Geographic Eşsiz Rotalar, İstanbul'un 100 Mücevheri ve Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler ideal seçimler. Edebiyatseverler için klasik Yüzyıllık Yalnızlık, bilim meraklılarına Bilimin Kısa Öyküsü, kahve tutkunlarına derin bir perspektif kazandıran Kahve Sözlüğü; kişisel gelişim ve farkındalık arayanlar için ise Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Psikoloji Fikri öne çıkıyor. Dakikalar İçinde Başvuru Kitaplığı Seti, felsefe, mitoloji, din, sanat ve büyük fikirler olmak üzere beş ayrı kitapta okuru bir fikir yolculuğuna davet ediyor. Sanatseverler içinse bu büyüleyici dünyayı keşfetmeye yardımcı olacak Sanatın Sırları adlı kitap eşsiz bir hediye alternatifi.