Ünlülerin çantasından çıkanlar çok şaşırtıyor

Para, kartlar, anahtarlar ve telefon... Nereye giderseniz gidin yanınıza almanız gereken o eşyalar! ? Kimilerimiz için bu kadarı yeterli olsa da kimilerimiz de mendil, parfüm ya da deodorant gibi eşyalar da eklemeyi tercih ediyor. Peki ya çantanıza susam ya da ketçap eklemek? Sıradan eşyaları yeterli bulmayan ve çantasına sıra dışı şeyler ekleyen dünyaca ünlü isimleri araştırdık. Birbirinden tuhaf bu eşyaları öğrenince çok şaşıracaksınız!

SICAK SU TORBASI

Aslında dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson'un çantasında pek çok tuhaf şey bulunuyor. Bu nedenle arkadaşları ona bir lakap bile takmış. Bizi en çok şaşırtan şeyleri sıralayacak olursak sıcak su torbası ve Nutella diyebiliriz! Cilt bakımına oldukça önem veren başarılı model Miranda Kerr'in çantasında pek çok bakım ürünü bulunuyor. Bunlara ek olarak bir radyasyon cihazı taşıdığını belirtiyor. Telefonuna yerleştirdiği bu küçük adaptör elektromanyetik alanlarda aktive oluyor.

KÜÇÜK KETÇAPLAR

Restoranların ketçap seçimine güvenmeyen başarılı sanatçı, çantasında küçük ketçaplar taşıyor. Heinz ketçap sevdiğini belirten Adele, Beyonce'nin de çantasında acı sos taşıdığını belirtiyor. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Meghan Trainor ise, çantasında daima Poo- Pourri adında bir sprey bulunduruyor. Tuvaletin kötü kokmasını engelleyen bu spreyleri hiçbir zaman yanından ayırmıyor.