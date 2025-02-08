Aşkın anahtarı: İkonik nişan yüzükleri

Nişan yüzükleri, iki insanın birbirine bağlı olan sevgi, sadakat ve bağlılık özelliklerinin simgesidir. Klasik alyanslardan taşlı ve detaylı modellere kadar pek çok çeşidi mevcuttur. altın, beyaz altın, platin veya gümüşten yapılırlar ve kimi zaman tarih, isim ya da özel bir mesajla kişiselleştirilebilir. Sizin de bir tercihiniz var mı yoksa önerilere açık mısınız? Belki ünlülerin tercihleri size ilham olabilir! Kraliyet geleneğinin bir simgesi haline gelen Prenses Diana'nın nişan yüzüğü, 12 ayar oval Seylan safirinden oluşuyor. 14 yuvarlak pırlantayla çevrelenmiş bu tasarım, beyaz altın bir şıklık sunuyor. Kraliyet mavisi tonlarındaki safirin Güney Afrika'dan çıkarıldığı düşünülüyor.
PRENSES DIANA
Nişanlısı: Prens Charles
Nişan Tarihi: 24 Şubat 1981
SALMA HAYEK
Salma Hayek'in yüzüğü, beş karatlık oval bir taş ve yanlarında trilyon kesim elmaslarla dikkat çekiyor. Bu tasarım, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor.
Nişanlısı: François-Henri Pinault
Nişan Tarihi: 9 Mart 2007
KATY PERRY
Katy Perry'nin yüzüğü, çiçek şeklindeki pembe elmas veya yakut merkeziyle göz kamaştırıyor. Daha küçük taşlarla çevrili bu tasarımın değeri yaklaşık 5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
Nişanlısı: Orlando Bloom
Nişan Tarihi: 14 Şubat 2019
MICHELLE OBAMA
Michelle Obama'nın şimdiki nişan yüzüğü, beyaz altından pavé bir ayar üzerine yerleştirilmiş 3 karatlık prenses ya da yastık kesim bir pırlanta. İlk yüzüğü ise daha sade bir tasarım sunuyor; sarı altın bandında bir karatlık tektaş bulunuyordu.
Nişanlısı: Barack Obama
Nişan Tarihi: 3 Ekim 1992
ZENDAYA
Zendaya'nın zamansız zarafetiyle öne çıkan yüzüğü, 5 karatlık oval bir elmasa sahip. Gürcü esintileri taşıyan tasarım, 18 ayar beyaz ya da sarı altın tercihine göre şekillenebiliyor.
Nişanlısı: Tom Holland
Nişan Tarihi: 10 Ocak 2025
BLAKE LIVELY
Blake Lively'nin ikonik yüzüğü, ünlü mücevher tasarımcısı Lorraine Schwartz imzasını taşıyor. 12 karatlık oval kesim elmasın narin bantla uyumu, zamansız bir stil sunuyor.
Nişanlısı: Ryan Reynolds
Nişan Tarihi: 2011 - 2012
TAYLOR HILL
Taylor Hill'in yüzüğü, sarı altın bant üzerinde yer alan 5 karatlık zümrüt kesim bir elmas ve yanındaki trilyon taşlarla tasarlanmış. Bu yüzük, sade ama gösterişli bir duruş sergiliyor.
Nişanlısı: Daniel Fryer
Nişan Tarihi: 25 Haziran 2021
SARAH JESSİCA PARKER
Sarah Jessica Parker'ın yüzüğü, zengin sarı altın sapıyla öne çıkıyor. 5 karatlık yastık kesim elması, minimalist bir şıklıkla tamamlanmış
Nişanlısı: Matthew Broderick
Nişan Tarihi: 19 Mayıs 1997
EMILY RATAJKOWSKİ
Emily'nin yüzüğü, 18 ayar sarı altın bant üzerinde yan yana dizilmiş iki pırlantayla tasarlanmış. Modern ve cesur bu yüzüğün değeri 50.000 ila 90.000 dolar arasında değişiyor.
Nişanlısı: Sebastian Bear-McClard (Boşandılar) Nişan Tarihi:
Nişan Tarihi:23 Şubat 2018 Bonus: Emily, boşandıktan sonra yüzüğünü iki ayrı parça olarak kullanmaya devam etti.
ARIANA GRANDE
Ariana Grande'nin yüzüğü, oval bir pırlanta ve büyükbabasından kaldığı tahmin edilen bir inciden oluşuyor. Asimetrik tasarımıyla fark yaratan yüzüğün değeri 300.000 doları aşıyor.
Nişanlısı: Dalton Gomez(Boşandılar)
Nişan Tarihi: 20 Aralık 2020
HALLE BERRY
Halle Berry'nin sarı altından el işçiliğiyle tasarlanmış yüzüğü, 4 karatlık bir zümrüt taşıyor. Tasarımın çiftin paylaştığı özel semboller içerdiği söyleniyor.
Nişanlısı: Olivier Martinez
Nişan Tarihi: 11 Mart 2012
MEGAN FOX
Megan Fox'un yüzüğü, Stephen Webster tarafından tasarlanan Thorn Embrace koleksiyonuna ait. İki farklı halkadan oluşan tasarım, elmas ve zümrüt taşlarla tamamlanıyor. Manyetik mekanizması sayesinde iki parça birleştiğinde kalp şekli oluşturuyor
Nişanlısı: Machine Gun Kelly (Colson Baker)
Nişan Tarihi: Ocak 2022