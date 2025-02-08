Aşkın anahtarı: İkonik nişan yüzükleri

Nişan yüzükleri, iki insanın birbirine bağlı olan sevgi, sadakat ve bağlılık özelliklerinin simgesidir. Klasik alyanslardan taşlı ve detaylı modellere kadar pek çok çeşidi mevcuttur. altın, beyaz altın, platin veya gümüşten yapılırlar ve kimi zaman tarih, isim ya da özel bir mesajla kişiselleştirilebilir. Sizin de bir tercihiniz var mı yoksa önerilere açık mısınız? Belki ünlülerin tercihleri size ilham olabilir! Kraliyet geleneğinin bir simgesi haline gelen Prenses Diana'nın nişan yüzüğü, 12 ayar oval Seylan safirinden oluşuyor. 14 yuvarlak pırlantayla çevrelenmiş bu tasarım, beyaz altın bir şıklık sunuyor. Kraliyet mavisi tonlarındaki safirin Güney Afrika'dan çıkarıldığı düşünülüyor.

PRENSES DIANA

Nişanlısı: Prens Charles

Nişan Tarihi: 24 Şubat 1981

SALMA HAYEK

Salma Hayek'in yüzüğü, beş karatlık oval bir taş ve yanlarında trilyon kesim elmaslarla dikkat çekiyor. Bu tasarım, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor.

Nişanlısı: François-Henri Pinault

Nişan Tarihi: 9 Mart 2007

KATY PERRY

Katy Perry'nin yüzüğü, çiçek şeklindeki pembe elmas veya yakut merkeziyle göz kamaştırıyor. Daha küçük taşlarla çevrili bu tasarımın değeri yaklaşık 5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Nişanlısı: Orlando Bloom

Nişan Tarihi: 14 Şubat 2019

MICHELLE OBAMA

Michelle Obama'nın şimdiki nişan yüzüğü, beyaz altından pavé bir ayar üzerine yerleştirilmiş 3 karatlık prenses ya da yastık kesim bir pırlanta. İlk yüzüğü ise daha sade bir tasarım sunuyor; sarı altın bandında bir karatlık tektaş bulunuyordu.

Nişanlısı: Barack Obama

Nişan Tarihi: 3 Ekim 1992

ZENDAYA

Zendaya'nın zamansız zarafetiyle öne çıkan yüzüğü, 5 karatlık oval bir elmasa sahip. Gürcü esintileri taşıyan tasarım, 18 ayar beyaz ya da sarı altın tercihine göre şekillenebiliyor.

Nişanlısı: Tom Holland

Nişan Tarihi: 10 Ocak 2025

BLAKE LIVELY

Blake Lively'nin ikonik yüzüğü, ünlü mücevher tasarımcısı Lorraine Schwartz imzasını taşıyor. 12 karatlık oval kesim elmasın narin bantla uyumu, zamansız bir stil sunuyor.

Nişanlısı: Ryan Reynolds

Nişan Tarihi: 2011 - 2012

TAYLOR HILL

Taylor Hill'in yüzüğü, sarı altın bant üzerinde yer alan 5 karatlık zümrüt kesim bir elmas ve yanındaki trilyon taşlarla tasarlanmış. Bu yüzük, sade ama gösterişli bir duruş sergiliyor.

Nişanlısı: Daniel Fryer

Nişan Tarihi: 25 Haziran 2021

SARAH JESSİCA PARKER

Sarah Jessica Parker'ın yüzüğü, zengin sarı altın sapıyla öne çıkıyor. 5 karatlık yastık kesim elması, minimalist bir şıklıkla tamamlanmış

Nişanlısı: Matthew Broderick

Nişan Tarihi: 19 Mayıs 1997

EMILY RATAJKOWSKİ

Emily'nin yüzüğü, 18 ayar sarı altın bant üzerinde yan yana dizilmiş iki pırlantayla tasarlanmış. Modern ve cesur bu yüzüğün değeri 50.000 ila 90.000 dolar arasında değişiyor.

Nişanlısı: Sebastian Bear-McClard (Boşandılar) Nişan Tarihi: 23 Şubat 2018 Bonus: Emily, boşandıktan sonra yüzüğünü iki ayrı parça olarak kullanmaya devam etti.

ARIANA GRANDE

Ariana Grande'nin yüzüğü, oval bir pırlanta ve büyükbabasından kaldığı tahmin edilen bir inciden oluşuyor. Asimetrik tasarımıyla fark yaratan yüzüğün değeri 300.000 doları aşıyor.

Nişanlısı: Dalton Gomez(Boşandılar)

Nişan Tarihi: 20 Aralık 2020

HALLE BERRY

Halle Berry'nin sarı altından el işçiliğiyle tasarlanmış yüzüğü, 4 karatlık bir zümrüt taşıyor. Tasarımın çiftin paylaştığı özel semboller içerdiği söyleniyor.

Nişanlısı: Olivier Martinez

Nişan Tarihi: 11 Mart 2012

MEGAN FOX

Megan Fox'un yüzüğü, Stephen Webster tarafından tasarlanan Thorn Embrace koleksiyonuna ait. İki farklı halkadan oluşan tasarım, elmas ve zümrüt taşlarla tamamlanıyor. Manyetik mekanizması sayesinde iki parça birleştiğinde kalp şekli oluşturuyor

Nişanlısı: Machine Gun Kelly (Colson Baker)

Nişan Tarihi: Ocak 2022