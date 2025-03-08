Kırılgan narsizm

Kırılgan narsistlik, bireyin özdeğerini dışsal onay ve takdirle ilişkilendirdiği, aynı zamanda içsel bir güvensizlik ve kaybetme korkusu taşıdığı bir kişilik özelliğidir.

İÇSEL BOŞLUK HİSSİ

Bu kişiler, dışarıdan aldıkları olumlu geri bildirimle kendilerini değerli hissederken, eleştiriler veya reddedilme durumunda aşırı duyarlı olabilirler. Duygusal olarak savunmasızdırlar ve bu durum, sık sık öfke, depresyon veya anksiyete gibi duygusal tepkilerle kendini gösterir. Kırılgan narsistlerin genellikle içsel bir boşluk hissetmeleri, sürekli olarak kendilerini kanıtlama ihtiyacı duymalarına neden olur. Bu tür bireyler, kendilerine aşırı odaklanırken, başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına duyarsız olabilirler. Kırılgan narsistlik, genellikle zayıf bir özsaygı temeline dayanır ve bu da kişiyi hem kendisiyle hem de çevresiyle çatışmalar yaşamaya itebilir.