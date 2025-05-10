“Cesur Bobo” ile kalplere dokundu

Uşak'ta öğretmenlik yapan Şahender Özen, eğitimde fark yaratacak örnek bir projeye imza attı. Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nda ikinci sınıf öğretmeni olarak görev yapan Özen, hem özel gereksinimli çocukların farkındalıklarını yansıtmak hem de köy okullarına destek olmak amacıyla ilham verici bir kitap hazırladı. Şahander öğretmen kitaptan elde ettiği geliri köy okullarına bağışlayacak.

İÇ DÜNYASINI ANLATTI

"Cesur Bobo" adını verdiği çocuk kitabında, ayağı kısa olan bir pandanın, yaşadığı zorlukları kendi iç gücüyle aşarak hayatı olumlu bir şekilde kucaklaması anlatılıyor. Resimli ve eğlenceli anlatımıyla minik okurlara umut aşılayan kitap, özel gereksinimli çocuklar hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Sadece kitap yazmakla yetinmeyen Şahender Özen, baskısı tamamlanan eserin tüm gelirini de sayıları giderek azalan köy okullarına bağışlama kararı aldı. 29 yıldır öğretmenlik yapan Şahender Özen, projesinin amacını şöyle anlatıyor: "Sınıfımda her çocuğun farklı bir hikâyesi var. Bazı çocuklar sessiz, bazıları kendini geri planda tutuyor. Onları daha iyi anlayabilmek için bir şey yapmam gerekiyordu. 'Cesur Bobo' bu düşünceden doğdu. Kitapta anlattığım panda karakteri aslında birçok çocuğun iç dünyasını temsil ediyor" diye konuştu. Sadece kitap yazmakla kalmayan Özen, eserin tüm gelirini de kırsaldaki köy okullarına bağışlama kararı aldığını belirterek, "Eğitim sadece dört duvarla sınırlı değil. Köy okullarında görev yapan meslektaşlarımızın imkânsızlıklarla nasıl mücadele ettiğini biliyorum. Kitabın gelirleriyle bu mücadeleye küçük de olsa bir katkı sağlamak istedim." Bu anlamlı davranışıyla hem öğrencilerine hem de meslektaşlarına örnek olan Özen, kitabın tanıtımı için okul bahçesinde stand kurarak minik okurlarla birebir buluştu.