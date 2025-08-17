Bir yudum sağlık bir yudum su-1

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. N. Vedat Erten, suyun biyolojik süreçteki önemini paylaştı. Erten yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: "Su, vücuttaki hemen her biyolojik süreçte yer alır. Hücrelerin besin ve oksijen alımını sağlar, atık maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve vücut sıcaklığının düzenlenmesinde kilit rol oynar. Ayrıca, eklemlerin kayganlığını sağlar ve omurilik gibi hassas dokuları korur. Bir çalışmada Institute of Medicine (IOM), günlük su ihtiyacının erkekler için ortalama 3,7 litre, kadınlar için ise 2,7 litre olduğunu belirtmektedir (IOM, 2004). Bu miktar; içilen su, içecekler ve yiyeceklerden gelen sıvılar dahil edilerek hesaplanır. Yapılan araştırmalar, yetersiz sıvı alımının dikkat, kısa süreli hafıza ve psikomotor becerilerde bozulmalara yol açabileceğini göstermektedir. Özellikle çocuklar ve yaşlı bireyler susuzluğa karşı daha duyarlıdır.

ASİDİ DENGELİYOR

2012 yılında The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmada, kadınlarda %1,36 oranında vücut su kaybının ruh hali, konsantrasyon ve baş ağrısı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı saptanmıştır (Armstrong et al., 2012). Yeterli su tüketimi, sağlıklı bir sindirim sistemi için kritiktir. Su, besinlerin sindirilmesini kolaylaştırır ve bağırsak hareketlerini destekler. Kabızlığın önlenmesinde ve mide asidinin dengelenmesinde de etkilidir.

BÖBREKLERE ETKİSİ

Su, böbreklerin kandaki atıkları filtrelemesine yardımcı olur. Yetersiz su tüketimi, böbrek taşı riskini artırabilir. Ayrıca uzun vadede kronik böbrek hastalıklarına zemin hazırlayabilir. American Journal of Epidemiology'de yayımlanan bir çalışmada, yüksek su tüketimi ile böbrek taşı oluşumu arasında negatif bir korelasyon bulunduğu rapor edilmiştir (Curhan et al., 1997). Su içmek, kilo yönetiminde de faydalıdır. Yemeklerden önce içilen su, tokluk hissi sağlayarak daha az kalori alımına neden olabilir. Ayrıca şekersiz ve kalorisi olmayan bir içecek olması nedeniyle, su tüketimi obeziteyle mücadelede önemlidir. Susuzluk baş ağrısına da yol açabilir. Bazı gözlemsel çalışmalar, yetersiz su içmenin migren sürelerini uzatabileceğini söylüyor.