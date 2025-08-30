Videoları kaydırmak can sıkıntısını artırıyor

Günümüzde sosyal medya uygulamalarında geçirilen süre her geçen gün artarken, bu platformlardaki içerik tüketim alışkanlıklarımız da bilimsel olarak daha fazla mercek altına alınıyor. Toronto Scarborough Üniversitesi'nde yapılan ve Journal of Experimental Psychology: General dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, kısa videolar izleyerek sıkıntıdan kaçtığımızı sanarken aslında daha da sıkılabileceğimizi ortaya koyuyor. Araştırmayı yürüten Dr. Katy Tam'a göre, sosyal medya videoları arasında sürekli geçiş yapmak ya da bir videoyu ileri geri sararak izlemek, dikkat dağınıklığını artırıyor ve tüketilen içeriğe olan ilgiyi zayıflatıyor. Bu da kişilerin içerikten kolayca kopmasına ve daha "ilginç" bir şey ararken sıkılma duygusunun yoğunlaşmasına neden oluyor. Araştırmada toplam bin 200'den fazla kişiyle yürütülen yedi farklı deney, video izleme davranışı ile can sıkıntısı arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Katılımcıların büyük çoğunluğu, arka arkaya video değiştirme veya sarma imkânına sahip olduklarında daha çok sıkıldıklarını dile getirdi. Oysa tek bir videoyu baştan sona kesintisiz izleyen kişilerde bu his daha az gözlemlendi. Bu sonuçlar, daha önceki bazı çalışmaları da doğruluyor. Sosyal medyanın sıkıntıyı geçici olarak bastırdığı düşünülse de, çoğu zaman bu etkileşimlerin sıkıntı hissini daha kalıcı hâle getirdiği yönünde veriler mevcut.

YAŞ FAKTÖRÜ ETKİSİ

Çalışmanın devamında yaş grupları arasındaki farklılıklar da araştırıldı. Gençler ve yetişkinler arasında video izleme alışkanlıklarının değiştiği, bu farkın da can sıkıntısı üzerindeki etkileri olabileceği sonucuna varıldı. Dr. Tam, yaşla birlikte dikkat süresi ve içerik tercihinin değişmesinin bu süreçte etkili olabileceğini belirtiyor. Bu bulgular ışığında uzmanlar, kısa videolar izlerken daha bilinçli bir yaklaşım benimsenmesini öneriyor. Örneğin, izlenecek içeriği dikkatle seçmek ve sık sık video değiştirmemek, sıkılma hissini azaltabilir. Tıpkı bir filmi sinemada izlerken olduğu gibi, dikkati dağıtmadan içerikle bağ kurmak izleme deneyimini daha keyifli hâle getirebilir.

DÜZEYLİ DİKKAT

Araştırma net bir gerçeği ortaya koyuyor: Videolar arasında durmaksızın geçiş yapmak, geçici bir keyif sunsa da uzun vadede sıkılma hissini artırıyor. Bu durum, dikkatin yüzeyde kalmasına ve içerikten alınan tatminin azalmasına neden oluyor. Daha doyurucu ve keyifli bir izleme deneyimi için kullanıcıların içerikle daha derin bir bağ kurmaya çalışmaları, aceleyle diğer videoya geçmeden önce anı yaşamaları öneriliyor. Bu yaklaşım aynı zamanda dijital medya kullanımının daha farkında ve dengeli olmasına da katkı sağlayabilir.