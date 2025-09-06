500 yıllık sessiz tanıklık: "La Doncella"

YAKLAŞIK 500 yıl önce, Güney Amerika'nın yüksek And Dağları'nda tanrılara sunulmak üzere kurban edilen bir İnka kızı, bugün "La Doncella" adıyla anılıyor. Bu genç kızın, yüzyıllar sonra keşfedilen bedeni, doğal koşullarda mumyalanarak neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşmış durumda. 1999 yılında, Arjantin'deki Llullaillaco Dağı'nın zirvesine yakın bir noktada, arkeologlar tarafından bulunan bu mumya, İnka uygarlığının ritüel kurban törenleri hakkında çarpıcı bilgiler sunuyor. "Capacocha" adı verilen bu törensel uygulamalarda, tanrılara adak olarak seçilen çocuklar yüksek dağlara götürülerek orada ölüme terk ediliyordu.

İKİ MUMYA DAHA

LA Doncella'nin yanı sıra aynı bölgede iki çocuk mumyası daha bulundu. Ancak en çok saç ve doku örneklerinden elde edilen veriler, La Doncella'nin ölümünden aylar önce yoğun şekilde koka yaprağı çiğnediğini, son haftalarında ise yüksek miktarda alkol aldığını ortaya koydu. Bu maddelerin, kurban edilecek çocukları sakinleştirmek ve törensel bilinç haline sokmak için kullanıldığı düşünülüyor.

ARJANTİN'DE

LA Doncella'nin yüz hatları, saçları, hatta giysileri o kadar iyi korunmuş durumda ki, onu gören ziyaretçiler sanki sadece uyuyor sanabilir. Doğanın bu olağanüstü koruyucu etkisi sayesinde, La Doncella yalnızca tarihsel bir figür değil; aynı zamanda bir uygarlığın ritüel dünyasına açılan canlı bir pencere niteliğinde. Bugün bu etkileyici mumya, Arjantin'in Salta şehrinde bulunan Museo de Arqueología de Alta Montaña (Yüksek 500 yıllık sessiz tanıklık dikkat çeken figür, 13 yaşındaki bu genç kız oldu. Yapılan bilimsel analizler, onun ölümünden önceki bir yıl boyunca seçkin yiyeceklerle beslendiğini ortaya koyuyor. Mısır, lama eti ve diğer protein açısından zengin gıdalarla beslenmişti. Bu, onun törensel bir kurban olarak hazırlandığının göstergesi. Ayrıca Dağ Arkeolojisi Müzesi) adlı müzede, iklim kontrollü özel bir cam vitrinde sergileniyor. Ziyaretçileri hem büyülüyor hem de düşündürüyor: 500 yıl önce kurban edilen bu kızın sessizliği, tarihe fısıldanan en çarpıcı hikâyelerden biri olabilir.