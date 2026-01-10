Haberler Cumartesi Gücün sembolü kemerli burun Gücün sembolü kemerli burun Osmanlı padişahlarının portrelerde yan poz vermesinin ardında şaşırtıcı bir neden yatıyor: Kemerli burun, gücün ve soyluluğun simgesi olarak yüzyıllar boyunca hem Osmanlı hem de Roma imparatorları tarafından bilinçli şekilde öne çıkarılmış. HABER MERKEZİ









Osmanlı padişahlarının portrelerine baktığımızda dikkat çeken bir detay hemen göze çarpıyor: Çoğu zaman yan poz veriyorlar. Bu yalnızca bir estetik tercihten ibaret değil, aslında tarih boyunca güç ve otoriteyi simgeleyen bilinçli bir tercih. Uzmanlar, bu geleneğin sadece Osmanlı'da değil, Roma ve Bizans imparatorluklarında da benzer şekilde sürdüğünü belirtiyor. Osmanlı sarayında tam 23 yıl boyunca padişahların fotoğraflarını çeken Febus Efendi'nin röportajları, bu portrelerin ardındaki titizliği gözler önüne seriyor. Özellikle Sultan II. Abdülhamid'in fotoğraflara yaklaşımı oldukça kontrollüydü. Efendi, "23 senede ancak bir defa onun fotoğrafını çekmek için davet edildim. O da bir mecburiyet nedeniyle oldu. Kendi resmiyle süslü bir nişan hediye etmesi gerekiyordu" diyerek padişahın fotoğraf konusunda ne kadar hassas olduğunu aktarıyor.

SOYLULUK SİMGESİ

Febus Efendi'nin gözlemleri, Osmanlı padişahlarının portrelerde yan poz vermelerinin sadece estetik kaygılarla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Bu poz, padişahın burun hattını ön plana çıkararak soyluluk ve güç simgesi olan kemerli burunu vurguluyor. Tarihçiler, bu geleneğin Roma imparatorlarının heykellerinden esinlendiğini söylüyor. Roma'da imparatorların profil portrelerinde, güçlü burun hatları ve dik duruşlar, onların kudretini ve otoritesini temsil ediyordu. Fatih Sultan Mehmet'in portreleri bu bağlamda dikkat çekici örneklerden biri. Kemerli burun, dönemin soylu simgesi olarak kabul ediliyordu ve yan pozda bu detay daha belirgin bir şekilde görülebiliyordu.