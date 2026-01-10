Modern insanın gizli korkusu: Fofo

Günlük hayatın koşuşturması içinde bazen bazı konuların üzerine gitmekten kaçınırız. Açılmamış bir e-posta, ertelenmiş bir konuşma veya yaptırılmamış bir sağlık kontrolü kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Ancak bu geçici huzurun ardından, içimizde bir rahatsızlık dolaşır.

İşte psikolojide fofo olarak bilinen "fear of finding out" yani öğrenme korkusu tam olarak bu noktada devreye giriyor. FOFO, bilginin kendisinden değil, öğrenmenin beraberinde getireceği sorumluluklardan ve değişim zorunluluğundan kaynaklanan bir korkudur.

SAĞLIK ALANI

İnsanlar öğrendikleri zaman harekete geçmek veya karar almak zorunda kalacaklarını düşündüklerinde, bilinçli ya da bilinçsiz olarak bilgiye yaklaşımı erteler. Bu kavram ilk olarak sağlık alanında tespit edildi. Bazı kişiler şikâyetleri olmasına rağmen doktora gitmekten veya test yaptırmaktan kaçınıyordu. Ancak zamanla FOFO'nun sadece sağlıkla sınırlı olmadığı, iş hayatı, ilişkiler ve sosyal yaşamda da etkili olduğu görüldü. Örneğin, bir girişimci vergi durumunu araştırmaktan, bir ekip lideri geri bildirim istemekten kaçınabilir. Ortak nokta, bilgiyle yüzleşmenin konfor alanını tehdit etmesidir.