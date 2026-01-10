New York’un etini Kütahya’da pişiriyor

Kütahya'da restoran işletmecisi Yılmaz Demirdöğen, 15 yıl önce gittiği Amerika'da gördüğü 'Katz' olarak bilinen etli sandviç Pastrami'yi, Türk mutfağına uyarladı. Restoran açan Demirdöğen, 18 günde hazırlanan etin görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, Pastrami yoğun ilgi gördü. Kütahya'nın yanı sıra çevre illerden çok sayıda ziyaretçileri olduğunu ifade eden Yılmaz Demirdöğen, sosyal medya etkisiyle siparişlere yetişmediklerini söyledi. Pastrami etinin 18 günde hazırlandığını kaydeden Demirdöğen, "Yaklaşık 15 sene önce Amerika'ya gitmiştim. Orada bunu deneme imkanım oldu. Ailecek kırmızı et işinden geldiğimiz için ete karşı bir merakımız var. Sosyal medyada da Katz çok ünlü. Bunu da izlerken, 'Biz buna kendi yorumumuzu katabilir miyiz?' düşüncesiyle bu süreç başladı. İşin üzerine durduğumuz, yorum kattığımız için bu süreç buraya geldi. Pastrami'yi yiyen insanlar bizim yaptığımız reçeteyle Türk mutfağından bir lezzet mutlaka buluyor. Oradaki aroma ve baharatlar daha yoğun. Bizimkisi ise daha hafif, daha Türk mutfağına uygun, Türk insanının damak tadına hitap edecek bir ürün olması için mücadele verdik ve başarılı da olduk" diye konuştu.

SABIR GEREKTİRİYOR

Pastrami üretiminin en önemli aşamasının doğru et seçimi olduğunu belirten Demirdöğen, sürecin sabır gerektirdiğini söyledi. Demirdöğen, "Pastraminin en önemli aşaması düzgün et seçimi. Sonrasında turşulama. Bu turşulamada tuzun ve baharatların keskinliği çok önemli. Eti salamura yapıyoruz. 15 günlük bir süreç bu. İstediğimiz kürleme seviyesine geldiğinde mühürleme ve tütsüleme aşamalarımız var. Turşulama sürecimiz tam 15 gün sürüyor. Bu 15 günlük süreci etle baharatın birbirine işlemesi gibi düşünebiliriz. Uzak şehirlerden gelenler var. Bursa'dan çok gelen müşterilerimiz var. İzmir, İstanbul, Kocaeli gibi yakın çevrelerden çok gelen müşterilerimiz var. Hatta talep yoğun olduğu için çoğu zaman karşılayamıyoruz" dedi.

'FARKLI BİR ÜRÜN'

Pastraminin farklı yapım yöntemleri olduğunu dile getiren Demirdöğen, "Pastrami yapmanın birçok çeşidi var. Viral olmasının sebebi de farklı bir ürün olması. Biz bunu Türk mutfağına ve kendi damak tadımıza uydurmaya çalıştık. Sosyal medyayı da güçlü kullanıyoruz. Viral olunca haliyle merak edildi. Yumuşaklığı, dokusu ve içinin sulu olması. İsviçre peyniriyle birlikte kullanıyoruz bu ürünü. Her gün sabit gelen müşterilerimiz var, öğlen, akşamüstü hatta ailecek gelenler de var" diye konuştu.