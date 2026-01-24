Yeni neslin tehlikesi tabletler

GÜNÜMÜZ ebeveynleriyle bir önceki kuşak olarak nitelendirebileceğimiz ebeveynleri karşılaştırmak istesek en büyük fark nerede çıkar? 2000'li yılların ardından teknoloji o kadar hızlı gelişmeyi sürdürdü ki kimse hızına yetişemiyor. Eskiden sokaklarda çocuklar oyunlar oynar, birbirleriyle sohbet eder, eve geldiklerinde de kendi oyuncaklarıyla oynayarak vakit geçirirdi. Peki şimdi ne yapıyorlar? Bir çocuğun ağlaması ancak eline tablet aldığında geçiyor, bir konudaki ısrarı eline telefon aldığında yok oluyor. Bu durumda da gözlük kullanma yaşı birlere kadar düşüyor. Tabletle vakit geçiren bir çocuk belki her şeyi daha hızlı kavrıyor, her şeyden haberdar olabiliyor ya da konuşmayı, yorumlamayı daha erken öğreniyor olabilir. Peki bu ne kadar sağlıklı?

GELİŞİMİ ETKİLİYOR

AİLELERİN çocuklarını sakinleştiren bu araçlar zamanla psikolojik gelişimi tehdit eden bir bağımlılığa dönüşüyor. Tablet bağımlılığı, çocukların dijital ekranlara kontrolsüz ve aşırı şekilde yönelmesiyle ortaya çıkar Ekranda geçirdikleri süre artıkça gözleri yorulur, çeşitli hastalıklar başlar ve ne yazık ki ailelerin bunu fark etmesi zaman alır. Gençler arasında oluşan oyun bağımlılığı küçük yaşta başladığında ve önlem alınmadığında, davranışsal olarak onları etkileyebildiği gibi, asosyalleşmelerine de sebep oluyor.

KONTROL EDİLMELİ

ÇOCUKLAR tabii ki de hiç ekran yüzü görmesin demiyoruz. Uzmanlar, küçük yaşta, sırf sussunlar ve ağlamasınlar, dikkatleri dağılsın diye verilen tabletlerin süresinin az olması gerektiğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor ki, ebeveynler çocuklarının ağlamasına dayanamadığı için sadece tablet vermekle kalmıyor, bu süre boyunca çocuklarıyla ilgilenmiyor. Örneğin, bebeğinize ya da çocuğunuza bir video açıp gidiyorsunuz. Kısa bir süre sonra geldiğinizde çocuğunuz başka bir videoya geçmiş olabiliyor ya da ekranı yüzüne çok fazla yaklaştırarak görüntüleri takip ediyor. İşte bütün bunlar, hemen önüne geçilmesi gereken davranışlar. Bu noktada ailelere gerçekten büyük sorumluluk düşüyor.

BERABER VAKİT GEÇİRİN

TEKNOLOJİYLE erken yaşta tanışmasını istemediğiniz çocuklarınıza ne yapabilirsiniz? Son zamanlarda ebeveynlerin de çocuklarıyla vakit geçirme süresini artırmalarına yardımcı çok çeşitli oyunlar ortaya çıktı. El yapımı oyuncaklar, bilgi ve öğreti dolu kartlar ya da kendi ürettiğiniz oyunları bebeğinizle oynayabilirsiniz. Böylece hem sizinle olduğu süresi artacaktır hem de bilgiye ve öğrenmeye aç olacaktır. Sizin kontrolünüzde oynadıkları her oyun, öğrendikleri her kelime onlar için daha da akılda kalıcı olacaktır. Bütün bunları şöyle noktalayabiliriz: Tabletler ve telefonlar, çocuklar için bir ödül ya da ceza konusu olmadan, ona zarar vermeyecek şekilde kullandırılmalıdır.