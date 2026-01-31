Alışverişin romantik hali

İzmir sosyal yaşamının merakla beklenen organizasyonlarından biri olan Love is Calling alışveriş şenliği, GC & Harmoni Network iş birliğiyle altıncı kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 13 Şubat tarihinde İzmir Marriott Hotel'in şık atmosferinde gerçekleşecek olan bu özel etkinlik, Sevgililer Günü temasıyla şehre romantik ve dinamik bir hava katacak. Sabah 11.00 itibarıyla başlayacak olan şenlik, akşam 20.00'ye kadar hem eğlence hem de nitelikli alışveriş arayan İzmirlileri tek bir çatıda buluşturacak.

GİRİŞ ÜCRETSİZ

Sibel Erdoğdu'nun moderatörlüğünde renklenecek olan şenlikte, farklı sektörlerden yaklaşık 40 marka ziyaretçilerle buluşacak. Giyimden kozmetiğe, aksesuardan ev tekstiline, ayakkabıdan çantaya, çiçekten çikolataya kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, Sevgililer Günü öncesinde sevdiklerine özel bir sürpriz yapmak isteyenler için sayısız alternatif sunacak. Katılımcı markalar, en yeni koleksiyonlarını ve hizmetlerini bu özel platformda daha geniş kitlelere ulaştırma şansı yakalayacak. Girişlerin ücretsiz olduğu, sürprizler ve ikramlarla dolu bu keyifli gün, ajandasında Sevgililer Günü kutlamalarına şimdiden yer ayıran tüm İzmirlileri unutulmaz bir deneyime davet ediyor.