EMD üyelerini bir araya getiren buluşma

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyeleri, her sene düzenlenen yeni yıl eğlencesi kapsamında Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'de (ESBAŞ) yeniden bir araya geldi. ESBAŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve ekonomi basınının yoğun ilgi gösterdiği geceye, çok sayıda gazeteci ailesiyle birlikte katıldı. Eğlenceli saatlerin yaşandığı buluşmada, ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ESBAŞ Genel Müdürü Yusuf Kılıç, ESBAŞ Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Halime Büyükyüksel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan da yer aldı.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Gazeteciliğin giderek zorlaşan koşullar altında sürdürülen bir meslek olduğuna dikkat çekerek dayanışmanın önemine vurgu yapan Murat Demircan, mesleğe gösterdikleri duyarlılık ve destek için ESBAŞ'a teşekkür etti. Daha sonra söz alan Dr. Faruk Güler ise ekonomi gazeteciliğinin önemine dikkat çekti. Zeytin Sanat Organizasyon'un sahne aldığı programda, hem yeni yılı hem de ocak ayında doğan gazetecilerin yeni yaşını kutlamak amacıyla pasta kesildi.