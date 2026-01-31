GÜNCEL ALTIN FİYATLARI| Altın ve Gümüşteki düşüş herkesi şoke etti! İşte 31 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...

Altın ve gümüş fiyatları kar satışlarıyla yönünü aşağı çevirdi. Rekor üstüne rekor kıran değerli metaller, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh'ı aday göstermesinin ardından doların güçlenmesiyle büyük kayıp yaşadı. Tarihi seviyelerden hızla düşen değerli metaller için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken analiz geldi.
ALTIN VE GÜMÜŞ KAZANÇLARINI BÜYÜK ORANDA SİLDİ
Son iki haftada başladığı ralli ile yatırımcılarının yüzünü güldüren altında dün akşam saatlerinden itibaren yüzde 11, gümüşte ise yüzde 31'den fazla kayıp yaşandı.
5.600 dolara ulaşan ons altın hızla 5.000 doların altına doğru düşüşe geçti, ons gümüş ise 80 doların altına sarktı.
Ons altın haftayı 591,70 dolar düşüşle 4.763,10 dolardan kapattı. Ons gümüş ise 35,597 dolar kayıpla 78,832 dolara geriledi.
GRAM ALTIN 6 BİNLİ RAKAMLARA GERİ DÖNDÜ
İki gün içinde önce 7.500'yi gören ardından ise 8.000 TL'ye doğru koşan gram altın, ons tarafında yaşanan sert hareketle bir günde 700 TL'ye yakın kayıp yaşadı. Gram altın bir günde yüzde 10'a yakın kayıp yaşayarak 6 bin 788 TL'ye kadar indi.
Spot piyasada bu hafta en yüksek 7.811 TL, en düşük ise 6 bin 558 TL görüldü.
GÜMÜŞTE YÜZDE 26'YI AŞAN KAYIP VAR
Gram gümüş ise 169.9212 TL'lik rekorun ardından yüzde 27'ye yakın bir düşüşle 116.4954 TL'den kapanış yaptı. Haftalık yüzde 12'den fazla kayıp yaşayan gümüş en düşük 103.3987 TL'yi gördü.
FİZİKİ TARAFTA SON DURUM
Spot piyasada olduğu gibi fiziki altında da sert düşüş başladı. Kapalıçarşı piyasasında 8.100 TL'yi gören gram altın 7.500 TL'nin altına çekildi. Bir günde yüzde 4'ten fazla kayıp yaşayan gram altın, kuyumcularda 7424 TL'den satılmaya devam ediyor. Alış fiyatı ise 7155 TL.
Kuyumcularda 189 TL'yi gören gram gümüş ise bir haftada yüzde 14, son 24 saat içinde ise yüzde 20 kayıp yaşadı. Gümüş, 148 TL'den satılmaya devam ediyor.
Çeyrek altın 12.000 TL, yarım altın 24.000 TL, tam altın ise 48.000 TL'den satılıyor.
İSLAM MEMİŞ ŞOK İÇİNDEKİ YATIRIMCI İÇİN YOL HARİTASINI AÇIKLADI
Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek altın ve gümüş yatırımcıları için kritik uyarılarda ve tahminlerde bulundu. Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak adlandırırken, yatırımcıların bu süreçte nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini detaylandırdı.
Yaşanan sert geri çekilmelere dikkat çekerek, piyasada ciddi bir kaos yaşandığını belirten İslam Memiş, ons altında kısa vadede 4.950 - 5.050 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyleyerek yıl sonu için 5.600 - 5.800 dolar beklentisinin sürdüğünü vurguladı.
Gram altın için tahminlerini açıklayan İslam Memiş, yüksek maliyet yapan yatırımcıların üzülmemesi gerektiğini söyledi. Yıl sonuna kadar gram altında 5 haneli rakamların (10.000 TL) hedefte olduğunu yineleyen İslam Memiş, "Gram altın/TL fiyatı 8.100 liraydı dün, şu anda 7.510 TL. Gram altın için yüzde 50 alım yapılabilir. Diğer yüzde 50'si beklenebilir. Yine gram altın yatırımcısı üzülmesin elinde altın bulunduranlar, yüksekten maliyet yapanlar üzülmesin. Yine bu yıl sonuna kadar 5 haneli rakam yani 10.000 TL seviyesi ile alakalı hedefim yine devam ediyor." dedi.
GÜMÜŞTE KÖPÜK DAĞILDI
Gümüş tarafında aylardır yaptığı uyarıları hatırlatan Memiş, gümüşün şu an en kötü günlerinden birini geçirdiğini ve "köpük fiyatların" silindiğini söyledi.
İslam Memiş, gümüş yatırımcısının izlenmesi gereken stratejiyi şu sözlerle ifade etti:
"Bugün en kötü günü gümüş yatırımcıları geçiriyor. Yine aylarca uyardım. "Yapmayın etmeyin, çok yüksek köpük fiyatlamalar var" dedim. Uzun vadeyi planlayan 'Ben gümüş alacağım bir yıl bekleyeceğim' diyen yatırımcısı yüzde 50 alım yapabilir. Diğer yüzde 50 beklenir. Gümüşün gram fiyatına malum 177-180 lira seviyesi görüldü. Bekleyenler sabredenler yine iyi bir karar verdi."
DÖVİZ KURLARINDA YATAY SEYİR
Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 43,5000 lira, avro yüzde 1,87 yükselerek 51,8590 lira oldu.
BORSA BU HAFTA YİNE ZİRVEDE
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,51 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 12.886,22 puanı ve en yüksek 13.906,51 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,51 üzerinde 13.838,29 puandan haftayı tamamladı.
YATIRIM VE BES'TE SON DURUM
Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,46, emeklilik fonları yüzde 4,12 değer kazandı.
Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 15,19 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.