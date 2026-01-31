GÜNCEL ALTIN FİYATLARI| Altın ve Gümüşteki düşüş herkesi şoke etti! İşte 31 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...

FİZİKİ TARAFTA SON DURUM

Spot piyasada olduğu gibi fiziki altında da sert düşüş başladı. Kapalıçarşı piyasasında 8.100 TL'yi gören gram altın 7.500 TL'nin altına çekildi. Bir günde yüzde 4'ten fazla kayıp yaşayan gram altın, kuyumcularda 7424 TL'den satılmaya devam ediyor. Alış fiyatı ise 7155 TL.

Kuyumcularda 189 TL'yi gören gram gümüş ise bir haftada yüzde 14, son 24 saat içinde ise yüzde 20 kayıp yaşadı. Gümüş, 148 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 12.000 TL, yarım altın 24.000 TL, tam altın ise 48.000 TL'den satılıyor.