İzmir’in incisi: Çeşme! O güzelliklerini görmeden gelmeyin

Sakinlik arayanlara da eğlenceden vazgeçemeyenlere de hitap eden Çeşme, keşfedilecek sayısız güzelliğiyle Ege'nin yıldızı olmayı sürdürüyor.
İşte Çeşme'den ayrılmadan görmeniz gereken yerler listesi...
ALTINKUM PLAJI
Adını bembeyaz kumlarından alan Altınkum Plajı, serin deniziyle özellikle sıcak yaz günlerinde ferahlamak isteyenlerin tercihi. Daha sakin yapısıyla huzurlu bir plaj günü geçirmek isteyenler için ideal.
ALAÇATI PAZARI
Yerel üreticilerin tezgâh açtığı Alaçatı Pazarı, taze ürünler ve el emeği hediyelikler arayanlar için keyifli bir durak. Pazar atmosferi, Alaçatı'nın samimi ruhunu yakından hissetme fırsatı sunuyor.
YEL DEĞİRMENLERİ
Alaçatı'nın siluetini tamamlayan yel değirmenleri, özellikle gün batımında eşsiz manzaralar sunuyor. Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından biri olan bu tepe, bölgenin simgelerinden.
ÇEŞME KALESİ
İlçenin simgesi haline gelen Çeşme Kalesi, geçmişten günümüze sağlam bir şekilde ulaşmış nadir yapılardan biri. Kale içinde yer alan müze, Çeşme'nin tarihine ışık tutarken, surlardan izlenen manzara da oldukça etkileyici.
ILICA PLAJI
Altın sarısı kumları ve sığ deniziyle Ilıca Plajı, Çeşme'nin en bilinen plajlarından biri. Aileler için güvenli yapısı ve termal özellikli deniziyle öne çıkan plaj, aynı zamanda su sporlarına ilgi duyanlar için de çeşitli imkânlar sunuyor.
SAKIZ ADASI
Çeşme'den feribotla kısa sürede ulaşılabilen Sakız Adası, günübirlik bir yurtdışı kaçamağı yapmak isteyenlerin gözdesi. Tarihi köyleri, sahil kasabaları ve sakin atmosferiyle Ege'nin iki yakasını aynı günde yaşama fırsatı sunuyor.
ALAÇATI
Taş evleri, dar sokakları ve bohem havasıyla Alaçatı, Çeşme'nin en karakteristik noktalarından biri. Yıl boyu esen rüzgârı sayesinde rüzgâr sörfü meraklılarının uğrak yeri olan kasaba, aynı zamanda butik otelleri, kafeleri ve akşamları hareketlenen sokaklarıyla da öne çıkıyor. Alaçatı'da yürümek bile başlı başına bir keyif.
EŞEK ADASI
Tekne turlarının popüler duraklarından biri olan Eşek Adası, sakin koyları ve doğal yapısıyla biliniyor. Adını üzerinde yaşayan sevimli eşeklerden alan ada, yüzme ve dalış için oldukça uygun.
MARİNA
Denizle iç içe vakit geçirmek isteyenlerin favori duraklarından biri Çeşme Marina. Yatların sıralandığı iskele boyunca yapılan yürüyüşler, gün batımında ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Restoranlar ve mağazalar sayesinde canlılığını koruyor.