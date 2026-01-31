İzmir’in incisi: Çeşme! O güzelliklerini görmeden gelmeyin

ILICA PLAJI

Altın sarısı kumları ve sığ deniziyle Ilıca Plajı, Çeşme'nin en bilinen plajlarından biri. Aileler için güvenli yapısı ve termal özellikli deniziyle öne çıkan plaj, aynı zamanda su sporlarına ilgi duyanlar için de çeşitli imkânlar sunuyor.





SAKIZ ADASI

Çeşme'den feribotla kısa sürede ulaşılabilen Sakız Adası, günübirlik bir yurtdışı kaçamağı yapmak isteyenlerin gözdesi. Tarihi köyleri, sahil kasabaları ve sakin atmosferiyle Ege'nin iki yakasını aynı günde yaşama fırsatı sunuyor.