Tarihin en şansız ayı: Şubat neden kimi zaman 28 gün kimi zaman 29 gün sürüyor?

ROMA'DA BAŞLAYAN SERÜVEN

İlk Roma takvimi yalnızca 10 aydan oluşuyordu ve yıl 304 gün sürüyordu. Kış mevsimi takvime dahil edilmediği için bu aylara yer yoktu. Ancak M.Ö. 700'lerde Roma Kralı Numa Pompilius, takvimi standart kameri yıl ile uyumlu hale getirmek için Ocak ve Şubat aylarını ekledi. Bu ekleme sırasında yılın gün sayısı sınırlı kaldığından, yılın sonuna konulan şubat ayı diğer aylardan daha kısa tutuldu. Romalılar şubatı ölüm ve arınmayla özdeşleştirdikleri için bu kısa süreyi uğursuzlukla da ilişkilendirdiler. M.Ö. 46'da Roma İmparatoru Julius Caesar, Mısırlı astronom Sosigenes'in önerisiyle "Julien Takvimi"ni yürürlüğe koydu. Buna göre bir yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edildi. Her yıl artan 6 saat, 4 yılda bir gün ediyordu. Bu fazla gün de şubata eklenerek takvim dengelenmiş oldu. Böylece normal yıllarda 28, artık yıllarda ise 29 gün çekmesi kararlaştırıldı. Şubat'ın kısa kalmasının bir başka nedeni ise Roma İmparatoru Augustus. Julius Caesar'ın onuruna adlandırılan Temmuz (July) ayı 31 gündü. Augustus ise kendi adını taşıyan Ağustos (August) ayının ondan kısa olmasını istemedi.