Antik şifa merkezi Pergamon Asklepionu

Antik çağın en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Pergamon Asklepionu, hem fiziksel hem de ruhsal tedavi yöntemleriyle dikkat çekiyordu. Bergama'da bulunan ve tıp tanrısı Asklepios adına inşa edilen merkez, milattan önce 4. yüzyılda kurulmuş ve yaklaşık 9 yüzyıl boyunca şifa dağıtmıştır. Kutsal bir yol ile Pergamon Akropolü'ne bağlanan Asklepion'da kaplıcalar, çamur banyoları ve özellikle psikolojik tedaviye yönelik uyku odaları yer alıyordu.

Tedavi sürecinde telkin, su ve doğa sesleri, müzik, diyet ve egzersiz gibi yöntemler bir arada uygulanıyordu. "Ölüm buraya giremez" anlayışıyla bilinen merkezde, ağır hastalar kabul edilmezken; hastaların moralini yüksek tutmaya yönelik sosyal alanlar da bulunuyordu. Tiyatro ve çeşitli etkinliklerle desteklenen tedavi süreci, dönemin ileri sağlık anlayışını ortaya koyuyordu. Bugün Pergamon Asklepionu, modern tıbbın temellerine ışık tutan önemli bir kültürel ve tarihi miras olarak varlığını sürdürüyor.