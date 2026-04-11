Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali başlıyor

İzmir, çocuklar ve gençler için tiyatronun buluşturucu gücünü bir kez daha sahneye taşıyacak. Tiyatro Ofisi tarafından düzenlenen İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali, 14-18 Nisan 2026 tarihleri arasında ikinci kez sanatseverlerle buluşacak. "Her yerde, herkese festival" sloganıyla hayata geçirilen organizasyon, İzmir genelinde 13 ilçeye yayılarak toplam 15 etkinlikle gerçekleştirilecek. Bergama, Selçuk, Bornova, Karşıyaka ve Konak başta olmak üzere kentin birçok noktasına ulaşacak festival; tiyatro oyunlarının yanı sıra atölye, söyleşi ve sokak etkinliklerini de kapsayacak.

ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER

Festival, yalnızca salonlarla sınırlı kalmayarak cezaevleri, çocuk esirgeme kurumları ve özel eğitim merkezleri gibi farklı alanlara da ulaşmayı hedefliyor. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden tiyatro ekiplerinin katılımıyla zenginleşecek etkinliklerin tamamı ücretsiz olarak izlenebilecek. 2019'dan bu yana birçok festivale imza atan Tiyatro Ofisi, bu organizasyonla Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında "Yılın Tiyatro Hareketi" ödülüne layık görülmüştü. Festivalin sanat yönetmeni Metin Güler ise organizasyonun, İzmir'in çocukları ve gençleri için önemli bir kültürel katkı sunduğunu belirterek, tiyatronun geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı.