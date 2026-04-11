Tire’nin güzelliği yeşillikler içinde gizli

İLKBAHAR mevsimi Tire'de bir başka yaşanır... Hiç ama hiç mütevazı olmaya gerek yok. İzmir'in tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bu güzel ilçesi köklü ve zengin tarihi, damak çatlatan nitelikteki eşsiz lezzetleri, rengarenk pazarı ve otantik sokaklarıyla "Tire gibisi yok" dedirtiyor. Kısa süre önce aramızdan ayrılan ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı bile kısa süreli ziyaretinin ardından gönlünün Tire'de kaldığını övgü dolu sözleriyle açıkça söylemiştir. Günümüze kadar onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent binlerce yıllık geçmişiyle göz kamaştırıyor. Güme Dağı'nın eteklerine yaslanan Tire, baharda tüm güzelliğini ise adeta yeşilin binbir tonunun arasında saklıyor. Tire doğumlu ve halen Tire'de yaşamakta olan biri olarak tüm samimiyetimle söylüyorum: "Tire'de yaşamak gerçekten bir ayrıcalıktır." Gelin hızlıca Tire'yi birlikte tanıyalım...

ŞEHR-İ MUAZZAM

TARİHİ Doku: Aydınoğulları ve Osmanlı döneminden miras kalan camileri, evleri ve sokakları ile yaşayan bir müze kent gibidir. Gastronomi Cenneti: Tire şiş köfte, taktak (kuyu) kebabı, karadutlu lor tatlısı ve ot yemekleri ile damak çatlatan lezzetlere ev sahipliği yapar. Tire Pazarı: Türkiye'nin en büyük ve en renkli pazarından biri olarak kabul edilir. Kültürel Miras: Tire Kent Müzesi ve Zeybek Müzesi bölgenin tarihini ve kültürünü yakından tanıtarak büyük beğeni toplamaktadır. Doğal Güzellikler: Yörük kültürüyle harmanlanmış, yeşillikler içinde, huzurlu, sakin, estetik bir Ege kasabasıdır. Yerli ve yabancı turistler için İzmir'in en özel duraklarından biri olarak tanımlanmaktadır. İzmir'e yaklaşık 80 km uzaklıktaki Tire'yi hafta sonunda ailecek keşfedin. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Şehr-i Muazzam" olarak tanımladığı kentin tarihçesi 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli ve büyük şehirlerden biri haline gelen Tire, özellikle dokumacılık alanında büyük ün yapmıştır. Ordunun ihtiyaç duyduğu urganlar ve yeniçerilerin iç çamaşırları yıllar boyu Tire'nin ünlü tezgahlarında üretilmiştir. İstanbul'un fethi sırasında da Fatih'in gemilerini Tire urganıyla çekip Haliç'e indirdiği bilinir. Bu güne kadar birçok yer görmüş olabilirsiniz. Ancak "Gizli Cennet" Tire'yi görmediyseniz hala bir yanınız eksik demektir. Çünkü Tire, her zaman modernleşmenin ve endüstriyel gelişmenin çok ötesinde, o saf ve bozulmamış görüntüsü ve güzelliğiyle karşılayacaktır sizleri. Küçük Menderes'in bereketli toprakları üzerinde bulunan ilçe, güneyindeki Güme Dağları'nın eteklerinde kurulmuştur. Eski Tire diye anılan bölgede mimari yapı büyük ölçüde korunmuştur. Yeni ve modern kent anlayışındaki Tire ise zengin tarihsel dokuya dokunmadan gelişmektedir. Eskilerin dediği gibi, dağlarından bal, ovalarından yağ akar.

MEDENİYETLER SENFONİSİ

ÇAĞLAR boyu coğrafyasının sağladığı olanaklarla bir çok uygarlığa sahne olan Tire, zengin tarihe, kültürel ve ekonomik birikime sahiptir. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö. 2000'li yıllarda tarih sahnesinde görülen Tire, Hititlilerden Lidyalılara, Roma'dan Bizans'a, Aydınoğulları'ndan Osmanlı Devletine kadar ve Cumhuriyet döneminde de varlığını etkin olarak sürdürmüştür. Özellikle Türk egemenliğinde Türk-İslam medeniyetinden ve bizlerden önce bu topraklarda yaşayan uygarlıkların belirgin öğelerinden nasibini fazlasıyla alan kent, bir mozaik içinde günümüze ulaşmıştır. Kentin eski tarihi dar sokaklarını, muhteşem güzellikteki tarihi evlerini, konaklarını, türbelerini, inanç zenginliklerinin sembollerinden havralarını, ayazmasını, hanlarını, hamamlarını, camilerini, içinde el yazması kitapların yer aldığı tarihi Necip Paşa Kütüphanesi'ni ve arkeoloji ve kent müzelerini mutlaka gezip görün. Arap Pınarı, Paşa Çeşmesi, Balım Sultan gibi mesire alanları her mevsim ayrı bir güzel. Derekahve'de, ilkbaharı seyredin. Yöresel yemekleri mutlaka tadın. Türkiye'nin en büyük pazarı olan "Salı Pazarı" tam bir görsel şölen. Kadınların ürettikleri iğne oyaları, danteller, yemeni ve kanaviçelerin modası hiç geçmiyor.

DAMAK ÇATLATAN TATLAR

EV yapımı organik pekmezler, zeytinyağları, reçeller, koruk ekşileri, turşular bu pazarın değişmeyen ürünlerinden. Ünlü, "Tire Küçük Köfte", "Tire Şiş Köfte ve Tak tak Kebabı" yörenin en bilindik lezzetlerinden. Lor peynirinin üzerine gezdirilmiş karadut reçeli güzel bir yemeğin finali olabilir. Keçecilik, urgancılık, nalıncılık, semercilik, kalaycılık, ahşap oymacılığı, Beledi dokuma, el sanatları çarşısının yaşatılan geleneklerinden. İzmir'e 80 km uzaklıktaki Tire'ye ulaşım son derece kolay. Sık aralıklarla otobüs ve tren seferleri mevcut. Dilerseniz yıldızlı konaklama seçenekleriniz elinizi güçlendiriyor. Tak tak kebabı, Tire şiş köftesi en bilinen yemekleri. Ancak biz size küçük Tire köfteyi de öneriyoruz. Yöresel ot yemekleri her mevsim sağlıklı.