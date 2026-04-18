Haberler Cumartesi Ege'nin tarih durağı Selçuk Ege'nin tarih durağı Selçuk Deniz, güneş, doğa, kültür ve tarih turizminin kesişim noktası Selçuk olağanüstü güzellikleriyle sizi bekliyor. İlkbaharın tadını çiçeklerin görsel şöleni eşliğinde Selçuk ve Efes'te çıkarın... NADİR UYSAL









Güzeller güzeli İzmir'in Selçuk ilçesi yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Deniz, güneş, doğa, kültür ve tarih turizminin merkez noktası Selçuk baş döndüren güzellikleriyle sizi bekliyor. Hafta sonları mini tatil rotanıza ekleyeceğiniz Selçuk'u, yakından tanıyan rehber eşliğinde gezin. Doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin tarihini ancak bu şekilde keşfedebilirsiniz. Selçuk'ta, uzun yıllardır süren ve daha da sürecek olan kazı ve yenileme çalışmaları kentin uygarlıklar tarihinde her dönem gözde olduğunun kanıtı. Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve antik tarihin birbiriyle harmanladığı başka bir kent size çok farklı duygular yaşatacak.

GÜNEYİN İNCİSİ İzmir il merkezine sadece 74 km mesafededir. Aydın ve İzmir arasında kalan Selçuk sanki son anda İzmir'i tercih etmiş gibidir. Merkez nüfusu 38 bin civarındadır. Selçuk'un tarihi ve turistlik yerlerini sizlere eksiksiz anlatmaya kalksak inanın sayfalar yetmez. Ama en ünlüsünden başlayalım. Meryem Ana Evi, Efes çevresinde yer alan Bülbüldağında bulunan bir Katolik ve Müslüman mabet yeridir. Selçuk'a 7 km uzaklıktadır. Katolik Kilisesi evin gerçekten Meryem Ana'nın olup olmadığı hakkında bir yorum yapmamıştır, fakat ev keşfedildiğinden bugüne düzenli olarak hac ziyaretleri almaktadır. PAMUCAK Selçuk'un 9 km, Efes antik kentinin ise 6 km kuzeyinde, uzunluğu beş kilometreyi bulan Pamucak (Efes Plajı) sahili uzanır. Pamucak sahili yılın her döneminde mutlaka görülmesi gereken eşsiz bir güzellik. Koruma altındaki sahilin endemik bitkileri olan kum zambakları kulaklarınıza fısıldarsa şaşırmayın... İskender'in de buradan geçtiğini, sayısız kral ya da kraliçenin bu sularda serinlediğini... Kentin dışında, Tralleis (bugünkü Aydın) ve Magnesia yolu üzerinde yuvarlak bir mezar yapısının harabeleri ile iyi korunmuş Augustus dönemi Pollio su kemeri de göze çarpmaktadır. Yuvarlak Yapı, Selçuk'un 3,8 km dışındadır.