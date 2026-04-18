Haftanın vizyonu

MOTHER MARY: Dünyaca ünlü pop yıldızı Mother Mary, tam da sahnelere geri döneceği konserinden kaçıp, bir süredir araları açık olan, eskiden en iyi arkadaşı ve kostüm tasarımcısı Sam ile buluşur. Eski yaralar su yüzüne çıkar; kırılanlar onarılmaz, bazı düşmanlıklar küllenmez. Yönetmen David Lowery'nin "bir pop gerilim" olarak tanımladığı filmde Mother Mary rolünde Anne Hathaway ve Sam rolünde Michaela Coel var.

CİNNET-İ SIRRA: Yoğun şehir hayatından uzaklaşmak isteyen dört eski dost, kısa bir kaçamak yapmak için Tunç'un ailesinden miras kalan tenha bir sahil villasına gider. Başlangıçta huzurlu bir tatil gibi görünen bu buluşma, evde bulunan gizemli bir aynaya dokunulmasıyla kabusa dönüşür. Yıllar önce Tunç'un ailesinin ölümüne yol açan karanlık lanet yeniden uyanır. Çok geçmeden villa, görünmeyen varlıkların ve giderek artan paranoyanın hüküm sürdüğü kapalı bir tuzağa dönüşür.

HAY HAK: Dört yıl boyunca kaybolduktan sonra köylerine geri dönen sakar ikili Hacivat ve Karagöz, artık nüfustan bile silindiklerini öğrenince, köylülerin sevgisini kazanmak için herkese yardım etmeye karar verir. Ancak iyi niyetle başladıkları her iş, köyde tam bir felakete dönüşerek büyük bir kaosa sebep olur. Kendilerini affettirmeye çalışırken köylüleri birbirine düşüren bu absürt kahramanlar, sonunda istemeden de olsa birlik ve dayanışmanın gerçek anlamını keşfederler.