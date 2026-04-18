Haftanın vizyonu

MOTHER MARY: Dünyaca ünlü pop yıldızı Mother Mary, tam da sahnelere geri döneceği konserinden kaçıp, bir süredir araları açık olan, eskiden en iyi arkadaşı ve kostüm tasarımcısı Sam ile buluşur. Eski yaralar su yüzüne çıkar; kırılanlar onarılmaz, bazı düşmanlıklar küllenmez. Yönetmen David Lowery'nin "bir pop gerilim" olarak tanımladığı filmde Mother Mary rolünde Anne Hathaway ve Sam rolünde Michaela Coel var.
CİNNET-İ SIRRA: Yoğun şehir hayatından uzaklaşmak isteyen dört eski dost, kısa bir kaçamak yapmak için Tunç'un ailesinden miras kalan tenha bir sahil villasına gider. Başlangıçta huzurlu bir tatil gibi görünen bu buluşma, evde bulunan gizemli bir aynaya dokunulmasıyla kabusa dönüşür. Yıllar önce Tunç'un ailesinin ölümüne yol açan karanlık lanet yeniden uyanır. Çok geçmeden villa, görünmeyen varlıkların ve giderek artan paranoyanın hüküm sürdüğü kapalı bir tuzağa dönüşür.
HAY HAK: Dört yıl boyunca kaybolduktan sonra köylerine geri dönen sakar ikili Hacivat ve Karagöz, artık nüfustan bile silindiklerini öğrenince, köylülerin sevgisini kazanmak için herkese yardım etmeye karar verir. Ancak iyi niyetle başladıkları her iş, köyde tam bir felakete dönüşerek büyük bir kaosa sebep olur. Kendilerini affettirmeye çalışırken köylüleri birbirine düşüren bu absürt kahramanlar, sonunda istemeden de olsa birlik ve dayanışmanın gerçek anlamını keşfederler.
AKILLI TAVSAN MOMO- BÜYÜK TAKİP: Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Timtim'i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğruyor. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışıyor. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atıyor.
KARDEŞ TAKIMI 3: Serinin bu son filmi Kardeş Takımı 3'te, Aslı ve Serkan, bebek izinlerinden ayrılarak Yıldız Taşı görevini tamamlamak amacıyla tüm aile ile birlikte zamanda yolculuğa çıkar. Kahramanlar beklenmedik bir şekilde geçmişe dönerek tarihi dönemlere ait kostümler ve dekorlar eşliğinde, kendilerini zorlu durumların içinde bulur. Bu sürükleyici macerada ekip, takım ruhu, cesaret ve aile bağları gibi temaları merkeze alarak bugüne kadarki en zorlu sınavlarından birini verirken, film serinin final halkasını oluşturuyor.