Başarı doguştan geliyor

Almanya'da 880 kişiyle gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir ikiz araştırması, bireylerin bilişsel yetenekleri ile sosyoekonomik konumları arasındaki ilişkinin arkasında genetik faktörlerin önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Çalışmada, bireylerin eğitim düzeyi, mesleki konumu ve gelir seviyesi gibi sosyoekonomik göstergeler ile genel zeka düzeyi (IQ) arasındaki bağ detaylı biçimde incelendi.

İKİZ ÇOCUKLAR İNCELENDİ

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, aynı aile ortamında büyüyen tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin karşılaştırılması oldu. Bu yöntem, genetik olarak neredeyse aynı olan bireylerle genetik benzerliği daha düşük olan bireyler arasındaki farkları analiz etmeye olanak tanıyor. Böylece genetik etkiler ile çevresel faktörlerin ayrıştırılması daha sağlıklı biçimde yapılabiliyor. Katılımcıların 23 yaşında IQ testine tabi tutulduğu, 27 yaşına geldiklerinde ise sosyoekonomik durumlarının değerlendirildiği belirtiliyor. Bu yaş aralığı, bireylerin eğitimden iş hayatına geçiş yaptığı kritik bir dönem olması nedeniyle özellikle tercih edildi. Elde edilen bulgular, IQ ile sosyoekonomik statü arasındaki ilişkinin oldukça yüksek oranda genetik faktörlerle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre bu ilişkinin yüzde 69 ila yüzde 98'i genetik etkilerle açıklanabiliyor. Bunun yanı sıra, bireyler arasındaki zeka farklılıklarının yaklaşık yüzde 75'inin de kalıtsal olduğu ifade ediliyor. Ancak çalışma, çevresel faktörlerin tamamen etkisiz olduğu anlamına gelmiyor. Araştırmacılar, çevrenin toplam etki içinde yaklaşık yüzde 25'e kadar katkı sağlayabildiğini vurguluyor. Eğitim olanakları, sosyal çevre ve bireysel deneyimler bu noktada önemli rol oynayan unsurlar arasında yer alıyor. Yine de bu etkinin, genetik faktörlere kıyasla daha sınırlı kaldığı görülüyor. Araştırmanın genel sonucu, hem bilişsel kapasitenin hem de sosyoekonomik başarının belirli ölçüde kalıtsal özellikler taşıdığı yönünde. İkiz verileri üzerinden yapılan analizler, zeka ile yaşam başarısı arasındaki ilişkinin önemli bir bölümünün ortak genetik temellere dayanabileceğini ortaya koyuyor. Bu da bireylerin hem zihinsel performanslarını hem de yaşamda ulaştıkları konumu etkileyen bazı genetik faktörlerin kesişebileceğine işaret ediyor.

KALITSAL ÖZELLİKLER

Öte yandan uzmanlar, bu bulguların "her şey genetik tarafından belirlenir" şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altını çiziyor. Aksine, genetik yapı ile çevresel koşulların sürekli etkileşim içinde olduğu karmaşık bir sistem söz konusu. Araştırmacılar, gen ve çevre etkilerini tamamen birbirinden ayırmanın zor olduğunu ve sonuçların bu çerçevede dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Sonuç olarak çalışma, zeka ile sosyoekonomik başarı arasındaki güçlü ilişkinin önemli ölçüde genetik temellere dayandığını ortaya koyarken, çevresel faktörlerin de bu denklemde göz ardı edilemeyecek bir rol oynadığını gösteriyor. Elde edilen bulguların, eğitim politikaları ve sosyal eşitlik tartışmaları açısından yeni değerlendirmelere kapı aralayabileceği düşünülüyor.