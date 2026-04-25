Tazminat oranını artıran formül! Şartları var mı? İşte detaylar...
FARUK ERDEM









Milyonlarca çalışan için emekli olacağı tarih kadar tazminatının kaç lira olacağı, ya da alıp alamayacağı önem kazanıyor. Yasalarımızda çalışanları koruyan düzenlemelerden birisi de tazminat. Belli şartlarda alınan kıdem ve ihbar tazminatını artırmak da mümkün. Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmış olmanız lazım.

Dolayısıyla istifa edenler tazminat alamıyor. Ancak bunun da istisnaları var. Örneğin emekli olurken, askere giderken ya da kadınlar için evlendikten sonra istifa ederek tazminat alınabiliyor. Ayrıca emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamak da tazminat alma sebebi olarak geçerli oluyor. Tazminat alabilmek için son işyerinde en az 1 yıl çalışmak da gerekiyor.