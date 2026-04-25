İzmir'de skandal olay! Dublörle diploma hayali yarım kaldı

Son dakika İzmir haberleri... CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin'in eski başdanışmanı olan ve partinin farklı kademelerinde görev alıp, köşe yazarlığı da yapan Tolga Çobanoğlu'nun sosyal medya hesabında dile getirdiği iddialar sonrası patlak veren olayda, Niyazi Arslan 'ın bilinmeyen bir nedenle bu yıl üniversite kaydını yenilemediği ortaya çıktı.

Diploma almak için 2 yıllık özel bir üniversitenin İnşaat Teknolojisi bölümüne kaydolup bazı ders ve sınavlara bizzat katılmak yerine, arkadaşının oğlu T.Ş.Ç'yi kendi yerine gönderdiği ve ödül olarak da bu kişiyi Bornova Belediyesi'nde işe soktuğu öne sürülen Arslan'ın, özel üniversitede 2025-2026 eğitim öğretim yılında herhangi bir ders kaydı yapmadığı, bu nedenle de halen kaydını yenilemeyen öğrenci olarak gözüktüğü tespit edildi.