Doğanın nazlı güzelleri: Çiçekler

KIRMIZI KARANFİL - SEVGİ: Sevgiyi temsil eden kırmızı karanfil, kırmızı gül ile yarışsa da parkur dışında kalmaya mahkumdur. Baştan çıkaran kokusu, özellikle 50'li yıllarda beylerin ceketlerinin yakalarına taktıkları vazgeçilmez bir aksesuar olmuştur. BEYAZ KARANFİL - TEMİZLİK VE SAFLIK: Saflığı ve temizliği ifade etmektedir. Yakasında beyaz karanfil taşıyan biri muhtemelen aradığımız özelliklere sahiptir. PEMBE KARANFİL - İÇTENLİK: Pembe karanfil içtenliği ve samimiyeti ifade etmektedir. Pembe çiçekler her zaman zarif ve sevimlidir. Sevgiyle ilmek ilmek örülmüş ilişkilerde en önemli unsurlardan biri de samimiyettir. Karşındakinin duygularını ölçmenin en sağlam yolu hissettirmeden uygulanan sevgi testleridir. İçtenlik burada kendini hemen belli eder. SARI KARANFİL - HÜZÜN: Sarı karanfil hüznü ve üzüntüyü ifade eder. Cenaze törenleri için hazırlanan çiçeklerin rengidir diyebiliriz.

SARI LALE -GERGİNLİK: Bir çiçeğin gerginliği sembolize etmesi ne kadar ilginç değil mi? Siz siz olun sakın sarı lale alarak eve gitmeyin.

BEYAZ LALE -SAFLIK :Temizlik Beyaz renk her zaman saflık ve temizliği temsil eder. Bu sebeple ender bulunan beyaz lale de saflığın ve temizliğin sembolüdür.

KIRMIZI LALE -SENİ SEVİYORUM: Kırmızı aşkın rengidir. Kırmızı renkte bulunan çiçekler ise isimleri ne olursa olsun aşkı anlatır. Bu aşk illa sevgiliye duyulan aşk olmayabilir. Anne, baba, arkadaşa veya çocuğunuza duyduğunuz yoğun sevginin adı da olabilir. Bu yüzden seni seviyorum demek istediğiniz kişilere hiç düşünmeden kırmızı lale alabilirsiniz.

PEMBE LALE -ANLAYIŞ: Günümüz ilişkilerinde taraflar arasında belki de en önemli konudur anlayışlı olmak. Bu nedenle anlayışı ifade eden bir çiçeğin olması hoş ve güzel bir durumdur. Zorlu yaşam koşullarında herkesin birbirine karşı mümkün olduğunca anlayışlı olması diliyoruz.



ÇAN ÇİÇEĞİ

Dalkavukluğu, riyakarlığı, gururu ve övünmeyi beyan eder. Çan şeklinde olduğu için bu çiçeğe bu ad verilmiştir. Minnet ve şükranı da sembolize eder.



GELİNCİK

minneti, şükranı ve teselliyi anlatır. Bu çiçeği birine göndermek veya gönderilen demette bulundurmak "Asla merak etmeyiniz, müsterihim. Memnun ve müteşekkirim" anlamını taşır. Erguvan Ağacı: Korkaklığa delalet eder.