Duyguların sessiz dili: Oyalar

Anadolu kültüründe duygular her zaman açıkça dile getirilmezdi. Özellikle kadınlar, iç dünyalarını çoğu zaman sözlerle değil, ince el işçiliğiyle ifade etmeyi tercih ederdi. Bu noktada oyalar, yalnızca bir süsleme unsuru değil, aynı zamanda güçlü bir anlatım biçimi olarak öne çıktı. Araştırmacı Taciser Onuk'un da vurguladığı gibi oya sanatı, özellikle Osmanlı döneminde gelişerek Anadolu'da kendine özgü bir kimlik kazandı.

BÜYÜK ANLAMLAR

Türk kadınlarının ellerinde adeta bir duygu diline dönüşen oyalar, yazma kenarlarına işlenen küçük motiflerle büyük anlamlar taşırdı. Aşk, özlem, kırgınlık ya da sitem... Tüm bu duygular, renkler ve desenler aracılığıyla sessizce anlatılırdı. Çünkü bu coğrafyada bazı duygular dile getirilmez, işlenirdi. Her oya, kendine özgü bir mesaj taşırdı.

Asker oyası, eşi ya da oğlu askerde olan kadınların kullandığı ve çevreden hassasiyet beklediğini gösteren bir işaretti.

Çarkıfelek oyası, evliliğinde sorun yaşayan ya da mutsuz olan kadınların duygularını yansıtırdı.

Sarmaşık oyası, gelinin kayınvalidesine duyduğu sevgi ve bağlılığı ifade ederdi.

Biber oyası, evlilikte yaşanan acı ve huzursuzluğu simgeler, "ilişkimiz acı" anlamı taşırdı

Elma çiçeği oyası, müjde ve sevinç anlamına gelir; özellikle hamilelik haberi bu motifle duyurulurdu.

Çakır dikeni oyası, gelinin kayınvalideye karşı sitemin ve "bana diken gibi batma" sözünü simgelerdi.

Mezar taşı oyası, gelin ile kaynana arasındaki soğukluğun kalıcılığına işaret ederdi.

Kızılcık oyası, evindeki sıkıntıyı dile getiremeyen kadının baba ocağına gönderdiği sessiz bir mesajdı.

Karanfil oyası ise sevgi, memnuniyet ve zarafetin sembolü olarak hediye edilir ya da çeyizlerde yer alırdı

Günümüzde çoğu unutulmaya yüz tutmuş olsa da oyalar, Anadolu kadınının duygularını incelikle ifade ettiği eşsiz bir kültürel miras olarak varlığını sürdürüyor. Her motif, geçmişten bugüne taşınan sessiz ama güçlü bir hikâye anlatıyor