Papağanlar da isim veriyor

Kendi dilini konuşan, insanlarla birlikte yaşayan ve insanların isimleri de dahil olmak üzere duyduklarını taklit eden kuşların seçildiği Pittsburgh Üniversitesi araştırmacılarından Christine Dahlin ve Avusturya Bilimler Akademisi uzmanlarının da katıldığı projede, "ManyParrots" ağı üzerinden toplanan anket verileri ile ses kayıtları analiz edildi. Toplam 889 evcil papağanı kapsayan çalışmada kuşlara ilişkin önemli sonuçlara ulaşıldı.
Geçmişte yapıldığı gibi vahşi doğada gözlem yapmayan Benedict, araştırmaya farklı bir yaklaşım getirdi ve kendi dillerini konuşan ve insanlarla birlikte yaşayan kuşlara odaklandı.
Benedict, 889 evcil papağana ait 413 kayıttan kuşların seslerini inceledi. Papağanların sadece duyduklarını taklit etmediğini, diğer canlılarla iletişim kurarken özel isimlendirmeler de kullandığı ortaya çıkardı.
BİLİŞSEL BECERİLER
413 kaydın 88'inde kuşların, insanları ve hayvanları etiketlemek için isimleri kullandığı görüldü. Araştırmacılar ayrıca, bazı kuşların isimleri sadece "insanlar" gibi belirli bir kategori için değil, tek bir birey için kullandığına dair güçlü kanıtlar da buldu.
Christine Dahlin'e göre bulgular, papağanların insanlarla iletişim kurmaktan orada bulunmayan biri hakkında konuşmaya kadar isimleri farklı şekillerde kullanabilmek için gereken bilişsel ve vokal becerilere sahip olduğunu gösteriyor.