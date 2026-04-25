‘Sıra Dışı Çocuklar’dan kalpleri ısıtan konser

Çoğunluğu özel gereksinimli çocuklardan oluşan Sıra Dışı Çocuklar Orkestrası, ilk büyük konserini geçtiğimiz günlerde verdi. Müzik eğitmeni Tuğrul Öztürk'ün hayalini kurduğu ve 1.5 yıl önce hayata geçirdiği proje kapsamında sahneye çıkan amatör sanatçılar, azimleri ve performanslarıyla büyük alkış topladı. Salonda boş yer bırakmayan dinleyiciler, orkestra şefi ve kurucusu Tuğrul Öztürk yönetiminde keyifli bir programı izleme fırsatı buldu. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip olan konserde, Tuğrul Öztürk (şef-gitar) Günsu Ergüven (piyano), Rüzgar Kalem (gitar), Ecrin Uzar (davul), Nefes Kaya (davul), Utkan Yakalı (cajon), Nevzat Gökmen (bas gitar), Alper Süner (elektro gitar) ile birlikte vokalistler Zeynep Uzel, Faruk Balcı ve Güzel Can Yılmaz sahne aldı.

TABULARI YIKTILAR

Psikolog Duygu Sücan Yılmaz'ın sunuculuğunda düzenlenen etkinlikte Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Edip Akbayram, Mazhar Fuat Özkan, Erol Evgin, Emel Sayın, Haluk Levent, Duman ve Ufuk Beydemir'in çalışmalarına yer verildi. Bu etkinliğin yalnızca bir konser olmadığını, aynı zamanda önemli bir mesaj taşıdığını vurgulayan Tuğrul Öztürk, "Orkestrada yer alan özel gereksinimli arkadaşlarımız, bu sahnede bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olarak değil, emeğiyle var olan profesyonel müzisyenler olarak yer aldı. Sıradışı çocuklarımız, toplumda kabul görmüş tabuları yıkarak ve evrilterek seslerini duyurmuş oldu. Sanatçı kimlikleriyle sahnede ne kadar başarılı olunabileceğini ve müziğin bir meslek olarak icra edilebileceğini herkese göstermiş oldular.