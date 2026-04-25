Teknoloji bizi yalnızlaştırıyor mu?

2000'lerin başında teknoloji hayatımızda bu kadar etkin değil iken çocuklar nasıl zaman geçiriyordu? Teknolojiye gömüldükçe, sosyal medyaya olan ilgi artıyor ve insanları içine çekiyor. Teknolojinin bizi yalnızlaştırdığının farkına varmasak da bu acı bir gerçek...

Yaşanan son gelişmeler göz önüne alındığında sosyal medyanın ve teknolojinin ne kadar tehlikeli olabileceğini görüyoruz. Çünkü dijital medyada takip düşündüğümüzden daha da zor. Dijital ayak izleri yaptığımız her adımı takip ederken aynı zamanda kullanıcıdan da geriye önemli ipuçları bırakıyor. Belki ebeveynler bunları takip etmekte zorlanabilir ama genel olarak baktığımızda internet kullanımında uzman birisi varsa bu izleri takip edebilir ve sosyal medya da dahil olmak üzere kontrol konusunda çalışmalar yapabilir.

ÇOCUKLAR KORUNMALI

Ebeveynlerin de kendilerine ait alanları ve çalışma düzenleri var. Ama her şeyden önce sorumlulukları anne ve baba olmak. Bu sebeple yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler göz önüne alındığında daha fazla dikkat edilmesi gereken konular karşımıza çıkıyor. Teknolojiyle büyüyen, eline tablet ve telefon verilen çocuklar anne babalarından daha fazla dünyayı görüyor, başka hayatlara şahit oluyor ve onlara özeniyor. Bu zamanla bir alışkanlığa daha sonra da bağımlılığa dönüşüyor. Bütün bunlara baktığımızda o çocukların çok kısa bir süre sonra arkadaşlarıyla dışarda ya da okulda oynaması gerekirken kendisini odaya kapattığını ve yedi yirmi dört oyun oynadığını, sosyal medyada takıldığını ve zamanının çoğunu ekran başında geçirdiğini görüyoruz. İşte tam bu noktada fark edilmelidir ki teknoloji kullanan herkesi bir süre sonra yalnızlaştırıyor. Arkadaşlıkları da sanallaştırdığı gibi o kişilerin hiçbir şeyi beğenmemelerine ve hep daha fazlasını istemelerine sebep oluyor.

İLETİŞİM BİÇİMLERİ

Teknolojinin gelişimi, insan hayatını her açıdan dönüştürmüş ve iletişim biçimlerimizi köklü şekilde değiştirmiştir. Akıllı telefonlar ve sosyal medya platformları sayesinde insanlar artık saniyeler içinde birbirleriyle bağlantı kurabiliyor. Bu durum, mesafeleri ortadan kaldırarak iletişimi kolaylaştırıyor olsa da beraberinde yeni tartışmaları da getiriyor. Ama bir yandan da teknoloji bu şekilde gelişmeye devam ettikçe alınabilecek önlemlerin de daha dikkatli incelenmesi gerekiyor. Fazla tüketim nasıl sorun yaratıyorsa fazla teknoloji kullanımı da ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Yalnızlaşmak kavramı değişiyor, anlamları güncelleniyor... Artık sadece çocuklar değil büyükler de aynı tuzağın içine düşüyor. Bu sebeple herkesin bir an önce önlemini alması, kendisini sosyal dünyaya yeniden açması gerekiyor.