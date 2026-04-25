Tiyatronun parlak sahnesi: Broadway

Bugün ihtişamıyla bilinen Broadway, aslında köklerini yerli halkların kullandığı bir yola borçlu. "Wickquasgeck" adıyla bilinen bu yol, 17. yüzyılda bölgeye gelen Hollandalılar tarafından "De Heeren Straat" yani "Beyefendiler Sokağı" olarak adlandırıldı. Yolun genişliği nedeniyle halk arasında "Broadway" (geniş yol) ismi yaygınlaştı ve İngilizler bölgeyi ele geçirdiğinde bu isim kalıcı hale geldi. 1798 yılında açılan Park Theatre, dönemin en önemli performans merkezlerinden biri oldu. Açılışını As You Like It ile yapan tiyatro, yaklaşık 2000 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyordu. Bu mekan, sonraki yıllarda Broadway tiyatro kültürünün gelişimine öncülük eden yapılardan biri olarak kabul edildi.

İLK MÜZİKAL

1866 yılında bir yangın sonrası sahnesiz kalan dans toplulukları, çözümü farklı bir formatta buldu. Dans, müzik ve tiyatroyu bir araya getiren The Black Crook ortaya çıktı. Altı saat süren bu gösteri, 480 temsil yaparak büyük bir başarı elde etti ve tarihe ilk Broadway müzikallerinden biri olarak geçti. Tiyatro bölgesinin bugünkü haline gelmesinde Oscar Hammerstein önemli bir rol oynadı. 20. yüzyılın başlarında, henüz Times Square bu adı almamışken bölgede birçok tiyatro inşa etti ve burayı sahne sanatlarının merkezi haline getirdi.

HIZLA BÜYÜDÜ

1900'lü yılların başında Broadway çevresinde tiyatrolar hızla çoğaldı. New Amsterdam Theatre, Belasco Theatre ve Lyceum Theatre gibi yapılar bu dönemde sahne dünyasının önemli merkezleri haline geldi. Elektrik ve metro sisteminin gelişimi, Broadway'in kaderini değiştirdi. Elektrikli aydınlatmalar sayesinde tiyatrolar daha güvenli hale gelirken, cadde "Great White Way" (Büyük Beyaz Yol) olarak anılmaya başladı. 1904'te açılan metro hattı ise Times Square'i herkes için ulaşılabilir kıldı ve seyirci sayısını ciddi şekilde artırdı. 20. yüzyılın başlarında sahnelenen vodvil gösterileri, Broadway'in eğlence anlayışına farklı bir boyut kattı. Daha cesur kostümler ve eğlenceli performanslarla bu gösteriler, dönemin en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı. Antoinette Perry, yani bilinen adıyla "Tony", Broadway'in gelişimine katkı sağlayan önemli isimlerden biri oldu. Hem sahnelediği oyunlar hem de tiyatro organizasyonlarına verdiği destekle sektörde kalıcı bir etki bıraktı.

TONY ÖDÜLLERİ

Broadway'in en prestijli ödülleri olan Tony Awards'ı kazananlar arasında aynı ismi taşıyan birçok kişi bulunuyor. Bunlardan biri de Tony Shalhoub; 2018 yılında bir müzikaldeki performansıyla ödül kazandı. The Phantom of the Opera, Broadway tarihinin en uzun süre sahnelenen yapımı olarak öne çıkıyor. Öte yandan Cats, yıllar boyunca kullanılan kostümleriyle ilginç rekorlara imza attı.

THE LION KING

The Lion King, milyarlarca dolarlık hasılatıyla Broadway tarihinin en başarılı yapımlarından biri oldu. Buna karşılık Carrie uyarlaması, sahneye taşındığında beklentilerin çok altında kaldı ve kısa sürede kaldırıldı.