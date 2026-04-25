Yaratıcılığın sırrı sanat filmlerinde

University of California Santa Barbara'da gerçekleştirilen araştırma, sanat filmlerinin yalnızca duygulara değil, düşünme biçimine de etki ettiğini gösterdi. Madeleine Gross ve Jonathan Schooler liderliğinde yürütülen çalışmada yaklaşık 500 katılımcı iki gruba ayrıldı.

Bir grup kısa sanat filmleri izlerken, diğer grup eğlence odaklı videolar izledi. Ardından yapılan testlerde, sanat filmi izleyenlerin hem kavramsal esneklik hem de yaratıcı yazma görevlerinde daha başarılı olduğu görüldü. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise, sanat filmi izleyenlerin kendilerini daha olumsuz hissetmesine rağmen daha yüksek yaratıcılık sergilemesi oldu. Uzmanlara göre bu durum, sanatın bireylerde daha açık ve keşfe dayalı bir düşünme hali oluşturmasından kaynaklanıyor. Sonuçlar, kısa süreli sanat deneyimlerinin bile yaratıcılığı artırabileceğini ortaya koyuyor.