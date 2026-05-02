Yaşlı bakımında robot dönemi

YAPAY zekânın yönlendirdiği bir iş piyasasında, empati, etik, yaratıcılık ve uyum yeteneğini vurgulayan dereceler, kariyer için hayati önem taşıyor. Sağlık, eğitim, ruh sağlığı, hukuk, kalifiye meslekler, mühendislik ve yaratıcı alanlar, benzersiz insan becerilerine dayandıkları için güvenli.

BAKIM SİSTEMİ

ÖZELLİKLERİNE bağlı olarak 200 ila 800 dolar arasında değişen fiyatlarda satılan robotik temizlikçiler, asgari düzeyde devam eden maliyetlerle (öncelikle elektrik ve ara sıra parça değişimi) tek seferlik bir yatırım sunuyor. Londra'nın kuzeybatısındaki bir laboratuvarda, üç siyah metal robotik el, bir mühendislik çalışma tezgahında ürkütücü bir şekilde hareket ediyor. Pençeleri veya kıskaçları yok, ancak dört parmak ve bir başparmak yavaşça açılıp kapanıyor ve eklemleri doğru yerlerde. "Terminatör'ü inşa etmeye çalışmıyoruz" diye espri yapıyor, onları üreten firma Shadow Robot'un yöneticisi Rich Walker: "Size yardımcı olacak, hayatınızı daha iyi hale getirecek, evinizin her işini yapabilecek, tüm ev işlerinin üstesinden gelecek çok amaçlı hizmetkarınız olacak robotu inşa etmek için yola çıktık. Ancak daha derin bir hedefimiz var: İngiltere'nin en acil sorunlarından biri olan sosyal bakımda giderek artan krize çözüm bulmak." "Skills for Care" adlı yardım kuruluşunun geçen yıl yayınladığı bir rapora göre, İngiltere'de yetişkin bakımı çalışanları için 131 bin boş pozisyon bulunuyordu. "Age UK"e göre ise, İngiltere'de 65 yaş ve üzeri yaklaşık iki milyon kişi, karşılanmamış bakım ihtiyaçlarıyla yaşıyor. 2050 yılına gelindiğinde İngiltere'de her dört kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Bu da bakım sistemine daha fazla yük bindirmek demek. İşte tam bu noktada robotlar devreye giriyor. Hükümet, bakım vermede potansiyel olarak kullanılabilecek robotların geliştirilmesine 34 milyon sterlinlik bir yatırım yapacağını duyurmuştu. "Önümüzdeki 20 yıl içinde, robotlar gibi otonom sistemler hayatımızın normal bir parçası haline gelecek ve yaşam, çalışma ve seyahat etme biçimimizi değiştirecek" şeklinde resmi bir açıklama yapılmıştı. Daha çok bir bilimkurgu filminden fırlamış gibi görünen bu "teknoçözümcülük" gerçekten çözüm olabilecek mi? Özünde çok güçlü bir makineye sahip olduğunuzda, yaşlı akrabalarınıza veya kendinize gerçekten güvenir miydiniz?

JAPONYA DESTEKLİYOR

JAPONYA, robotların aramızda yaşadığı bir geleceğe dair pratik bir bakış açısı sunuyor. Hükümet, on yıl önce, bakım evlerinde robotların geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için robot üreticilerine mali yardımlar sunmaya başladı.

DEZEVANTAJLARI VAR

NOTTİNGHAM Üniversitesi'nden profesör Praminda Caleb-Solly, bu robotların pratikte iyi çalışmasını sağlamaya kararlı. "Bu robotları laboratuvarlardan çıkarıp gerçek dünyaya taşımaya çalışıyoruz" diyor. Bunu başarmak için robot üreticilerini, onları kullanacak işletmeler ve bireylerle buluşturmak ve yaşlı insanların robotlardan neler beklediklerini öğrenmek amacıyla "Emergence" (Ortaya çıkış) adında bir ağ kurdu. Bazıları sesli etkileşime sahip ve anlaşılabilir bir şekilde tehditkar olmayan bir görünüme sahip robotlar istediklerini söyledi. Bazıları ise "sevimli bir tasarım". Ancak birçok talep, robotun değişen ihtiyaçlarına pratik bir şekilde uyum sağlaması ve robotun kendini şarj edip temizleyebilmesiyle ilgili. Hiç kimse robota bakmak istemiyor, robotun insanlara bakmasını istiyor. Genel olarak tepkiler farklı. Kimileri Genie'yi çok severken, kimileri ise pek de övgü dolu sözler sarf etmiyor. Şunu unutmamak gerekir ki, bu cihazlar, insanların yerini alma amacı taşımıyor.