Yediklerımız ruh halimizi etkiliyor

Günümüzde yiyecek seçimleri çoğu zaman yalnızca kilo kontrolü ya da anlık isteklerle açıklansa da, aslında bu tercihlerin arkasında ruh hali ve duygular önemli bir rol oynar. Stres, üzüntü, mutluluk ya da yorgunluk gibi durumlar, insanların farklı besinlere yönelmesine neden olabilir. Örneğin stres altındaki bireyler genellikle tatlı veya karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere yönelirken, bazı kişiler üzüntü dönemlerinde iştahsızlık yaşayabilir. Bu durum, yeme davranışının psikolojik boyutunu ortaya koyar.

ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Beyinde salgılanan serotonin gibi nörotransmitterler de beslenme ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi güçlendirir. Serotonin düzeyi dengeli olduğunda

kişi daha mutlu ve sakin hissederken, eksikliğinde stres ve depresif belirtiler görülebilir. Bu nedenle güneş ışığı, egzersiz ve triptofan içeren besinler (yumurta, somon, süt ürünleri, soya ve meyveler gibi) serotonin üretimini destekler. Sonuç olarak dengeli ve bilinçli beslenme, sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığın korunmasında da önemli bir rol oynar.