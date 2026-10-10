Kendi düğünlerinde çalıp oynadılar

Kuşadası iş dünyasının tanınan ailelerinden, tarım ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Tuna ailesinin kızları Nimet Tuna ile İzmir turizm camiasının tanınan yöneticilerinden Sevgi Şahin ve Muzaffer Tağıl'ın yeğeni Aykut Demir, İnciraltı'da düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken genç çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın dostları ortak olurken, gelin hanımın giydiği ünlü tasarımcı Murat Acar'ın imzası taşıyan gelinlik, davetlilerden büyük beğeni topladı Canlı müzik eşliğinde eğlenceli dakikaların yoğun yaşandığı düğünde, gelin ve damadın ritim gösterisi geceye ayrı bir renk kattı. Çaldıkları darbukalarla hem dans eden hem de konuklara keyifli anlar yaşatan Nimet Tuna ve Aykut Demir çifti, balayı tatili için Bali Adası'nı tercih etti.