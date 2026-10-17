1970’lerin ikonik çizmeleri geri döndü

SANDALET ve terliklerle geçen yaz aylarının ardından sonbaharla birlikte gardıropların daha güçlü parçalarına dönüş yapıyoruz. Loafer'lar, Mary Jane'ler ve babetler derken sezonun asıl yıldızı yine çizmeler. Ancak bu kez ilhamımız yakın geçmişten değil, 1970'lerden geliyor. 70'ler estetiği son birkaç sezondur moda dünyasının radarında olsa da özellikle bu sonbahar çizmeler kendini belirgin biçimde gösteriyor. Peki 70'ler çizmelerini bugünün gardırobuna nasıl taşımalı? Cevap aslında oldukça basit: Onları fazla düşünülmüş görünmeyen, biraz dağınık ama son derece stil sahibi kombinlerin bir parçası haline getirmek. Sienna Miller'ın yıllardır benimsediği süet çizmeler bunun en iyi örneklerinden biri. Jane Birkin'in bohem ruhu ve Stevie Nicks'in daha karanlık estetiği de sezonun ilham kaynakları arasında.

DÖKÜMLÜ ÇİZMELER

YUMUŞAK ve hafif büzgülü görünümleriyle dökümlü çizmeler, 70'ler estetiğinin en rahat yorumlarından biri. Özellikle süet versiyonları sonbaharın dokularıyla kusursuz bir uyum yakalıyor. Eskitilmiş jean'ler, triko elbiseler, basic tişörtler ve salaş kazaklarla bir araya geldiğinde zahmetsiz bir görünüm yaratıyor. Bu sezonun farkı ise dökümlü çizmelerin geçmişteki kadar kontrolsüz görünmemesi. Balenciaga'nın yorumunda olduğu gibi görünümler biraz daha yapılandırılmış; böylece retro hava, çağdaş bir görünümle dengeleniyor.

HAYVAN DESENLERİ

70'ler denince akla gelen maksimalist dokunuşlardan biri de hayvan desenleri. markaların 2026-27 Sonbahar/Kış koleksiyonunda karşımıza çıkan zebra ve yılan derisi çizmeler, bu sezon trendin daha iddialı yüzünü temsil ediyor. Eğer baştan aşağı desenli bir görünüm size fazla geliyorsa, çizmeleri kombinin tek vurucu parçası olarak kullanabilirsiniz. Nötr renklerde triko, koyu renk denim veya sade bir siyah midi etek, desenli çizmelerin ön plana çıkması için yeterli.

DİZ ÜSTÜ

DAHA dramatik bir görünüm isteyenler içinse cevap diz üstü çizmelerde. Ünlü markalar podyumunda yumuşak süetlerle yorumlanan diz üstü modeller karşımıza çıkıyor. Önemli olan oranları doğru kurmak. Midi eteğin altına gizlenen uzun bir çizme, vücutta kesintisiz bir siluet yaratırken mini etek ve oversize bir kazakla kombinlenen diz üstü çizmeler, adeta çorap görevi görüyor.