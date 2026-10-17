Haberler Cumartesi İzmir'de olmak heyecan verici! Kull: ‘Müziğin duvarlara ihtiyacı yok’ İzmir'de olmak heyecan verici! Kull: ‘Müziğin duvarlara ihtiyacı yok’ Bir şarkının nerede doğacağını önceden kestirmek mümkün değil. Bazen bir stüdyoda, bazen bir filmin hikayesinin içinde, bazen de sahilde yürürken denizin sesi eşliğinde. Krull için müzik biraz da hayatın içinden gelen o beklenmedik anları fark edebilmek demek. “La Casa de Papel”in unutulmaz şarkısı “My Life Is Going On” ile dünya çapında tanınan Krull, kendisini tek bir müzik türünün sınırları içine hapsetmiyor. SUDE NUR İŞBİLİR









ONU üretmeye devam ettiren en önemli şeylerden biri ise merak. Aşkın her halinden, kalp kırıklığından, doğadan ve sıradan bir yürüyüşten beslenen Krull, aklına gelen melodileri kaydetmek için telefonuna sarılıyor. Ona göre mesele yalnızca ilhamı aramak değil; geldiği anda onu fark edebilecek kadar açık kalmak. Şimdi ise yeni bir albümün hazırlığı içinde. Birbirinden bağımsız şarkılar yerine ortak bir ruh taşıyan, dinleyiciyi baştan sona bir hikâyenin içine alan bir albüm hayal ediyor. Bunun için acele etmiyor; şarkıların kendi zamanını bulmasını bekliyor. Cecilia Krull, bu akşam İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Krull ile müziğin sınırlarını, bir melodinin nasıl doğduğunu, sahne ile seyirci arasındaki görünmez bağı ve yeni albümünü konuştuk.

Müziğinizde sınırlar oldukça geniş. Bir müzisyen olarak kendinizi tek bir türün içine sığdırmayı neden hiç istemediniz? SANIRIM bunun nedeni müziği hiçbir zaman kategoriler üzerinden düşünmemem. Benim için önemli olan bir şarkının bana ne hissettirdiği ve anlatmak istediği hikâye. Caz benim için bir ev gibi; kendimi orada çok rahat hissediyorum ama o evin etrafına duvar örmek istemiyorum. Farklı türlerden, farklı seslerden ve farklı kültürlerden beslenmek beni canlı tutuyor. Bir sanatçının kendisini tek bir türe hapsetmek yerine merakını korumasının çok değerli olduğuna inanıyorum. "Müzik müziktir" diyorsunuz. Sizce bugün müzik dünyasında türler arasındaki sınırların giderek ortadan kalkması, sanatçılara daha fazla özgürlük mü getiriyor? BENCE bu büyük bir özgürlük getiriyor. Artık müziğin hangi kutuya ait olduğunu düşünmekten çok, o müziğin insanda ne yarattığına bakıyoruz. Dinleyicinin kafasının karışmasından ziyade seçeneklerinin çoğaldığını düşünüyorum. Benim için müzikte hiyerarşi olmamalı. İyi bir şarkı iyi bir şarkıdır; hangi türden geldiği ikinci planda kalabilir. Peki sizce bir sanatçının üretimindeki asıl mesele ilhamı bulmak mı, yoksa geldiği anda onu fark edebilmek mi? BENCE kesinlikle geldiği anda onu fark edebilmek. Bana ilham veren şey aşk. Gerçekten bu kadar basit. Aşkın her hali ve bazen kalp kırıklığı da... İkisi de içinizde çok derin bir şeyi harekete geçirebilir ve benim için bu duygusal hareket çoğu zaman müziğe dönüşüyor. Doğa da bana çok büyük ilham veriyor. Doğayla çevrelendiğimde zihnimin sakinleştiğini ve melodilerin çok daha doğal bir şekilde ortaya çıktığını hissediyorum. Bazen sahilde yürürken bir anda kafamda bir melodi duyuyorum. Telefonumu çıkarıp hemen bir sesli not kaydediyorum; unutmayayım diye o anda aklıma gelen şeyi söylüyorum. Bu anları çok seviyorum çünkü tamamen spontane oluyorlar. Stüdyo yok, şarkı yazma baskısı yok, herhangi bir plan yok. Sadece bir duygu, bir manzara, denizin sesi, sakin bir an... ve bir anda müzik ortaya çıkıyor.