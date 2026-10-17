Teker döndükçe otobüs gidecek

VERİMLİLİK ARTIYOR

ŞİRKET, enerjinin yoldan araca aktarımında yüzde 90'ın üzerinde verimlilik elde edildiğini ve teknolojinin daha küçük bataryaların kullanılmasına olanak sağlayabileceğini belirtiyor. Geleneksel kablosuz şarj sistemlerinde elektrik, yola yerleştirilen bir bobin ile aracın altındaki başka bir bobin arasında aktarılıyor. Ancak araç ile yol arasındaki mesafe, farklı araç tasarımlarına bağlı olarak değiştiği için enerji aktarım verimliliği de bundan etkilenebiliyor. Winduction ise bu soruna farklı bir yaklaşım getiriyor. Şirket, enerji aktarımında kullanılan alıcı bobinleri doğrudan otobüsün özel olarak tasarlanmış lastiğinin içerisine yerleştiriyor. Böylece enerji kaynağı ile alıcı arasındaki mesafenin mümkün olduğunca azaltılması hedefleniyor. Sistemde yolun altına veya içerisine yerleştirilen şarj plakalarında bulunan bobinler elektrik şebekesine bağlanarak manyetik alan oluşturuyor. Otobüs durakta şarj noktasının üzerine geldiğinde lastiğin içerisinde bulunan ikinci bobin grubu bu enerjiyi alıyor ve bataryaya aktarıyor. Ancak teknolojinin önündeki en önemli sorunlardan biri özel lastiklerin geliştirilmesi. Geleneksel otobüs lastiklerinde dayanıklılık ve stabilite sağlamak için çelik kuşaklar kullanılıyor.

MANYETİK ALAN

BU çelik parçalar manyetik alanla etkileşime girerek enerjinin bir bölümünün ısıya dönüşmesine neden oluyor. Bu nedenle Winduction, ortaklarıyla birlikte tamamen çelik içermeyen yeni bir lastik geliştiriyor. Şirket CEO'su Laurin Schwitter, özel lastiklerin standart lastiklere kıyasla daha pahalı olacağını ancak maliyetin toplam otobüs satın alma ve işletme giderleri içerisinde sınırlı kalmasını beklediklerini söylüyor.