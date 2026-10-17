Van Gogh’un 180 milyon dolarlık tablosu Hong Kong’da

New York'ta yaklaşık 180 milyon dolara satılması beklenen ve 60 yılı aşkın süredir halka açık sergilenmemiş bir Vincent van Gogh tablosu için yüzlerce kişi Hong Kong'da kuyruğa girdi. Mayıs 1890'da resmedilen "Châtaigniers en fleurs" (Çiçek Açmış Kestane Ağaçları), sanatçının hayatını kaybettiği Fransa'nın Auvers-sur-Oise köyündeki son günlerinde ortaya koyduğu en önemli eserlerden biri olarak görülüyor. Tablonun bir Van Gogh eseri için yeni bir müzayede rekoru kıracağı düşünülüyor. Sanat eserini görmek için güneydeki Shenzhen şehrinden yaklaşık 2 saat yolculuk yapan 50 yaşındaki sanat aşığı Li Shanshan, "Bu tabloyu daha önce hiç duymamıştım, bu yüzden kendi gözlerimle görmek istedim" diyor. Kompozisyona hakim olan, çiçek açan devasa bir kestane ağacını ve çiçekli bir gölgeliği tasvir eden tablo, aralarında Paul Cezanne ve Claude Monet'nin eserlerinin de bulunduğu, uzun süredir görülmemiş 12 eserden oluşan koleksiyonun bir parçası olarak satılacak. Müzayede 18 Kasım'da düzenlenecek.