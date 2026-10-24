Dünyanın takvimine bağlı doğa harikaları

Doğa, dünyanın farklı köşelerinde yılın belirli dönemlerinde bambaşka manzaralar ortaya çıkarıyor. Yağışlarla dev bir aynaya dönüşen uçsuz bucaksız tuz düzlükleri, çiçeklerle renklenen kurak topraklar ve gün batımında alev almış gibi görünen şelaleler bu eşsiz görüntülerden yalnızca birkaçı. Bazılarını görebilmek için doğru mevsimi beklemek, bazılarında ise hava koşullarının kusursuz bir uyum yakalamasını ummak gerekiyor.

KİRAZ ÇİÇEKLERİ

JAPONYA'NIN simgelerinden biri olan kiraz çiçekleri, ilkba harda ülkenin parklarını, nehir kıyılarını ve tarihi yapıların çevresini pembe ve beyaz tonlara büründürüyor. *Sakura* adıyla bilinen bu dönem, ağaçların kısa süreliğine çiçeklerle kaplanmasıyla ortaya çıkan büyüleyici bir manzara sunuyor.

ABRAHAM GÖLÜ

KANADA'NIN Alberta bölge sindeki Abraham Gölü, kış ayların da buzun altında hapsolmuş hava kabarcıklarını andıran görüntüler le dikkat çekiyor. Göl tabanında ki organik maddelerin ayrışmasıy la oluşan metan gazı, suyun içinde yükselirken soğuk havalarda donan yüzeyin altında katman katman kabarcıklar şeklinde kalabiliyor. Beyaz halkaların mavi buzun içinde üst üste sıralanması, gölün yüze yini doğal bir sanat eserine ben zetiyor. Bu görüntüyü görmek için gölün yeterince donduğu kış döne mini beklemek gerekiyor.

SALAR DE UYUN

BOLİVYA'DA bulunan Salar de Uyuni, yağışlı dönemde devasa bir doğal aynaya dönü şerek gökyüzünü yeryüzüne taşıyor. Geniş tuz tabakasının üzerinde biriken sığ su, bulutları ve gökyüzünü öylesine net yan sıtıyor ki ufuk çizgisi neredeyse görünmez hâle geliyor. Bu man zarada yürüyen insanlar, adeta gökyüzünün ortasında ilerliyor muş izlenimi yaratıyor.

HITACHI SAHİL PARKI

JAPONYA'NIN Ibaraki bölgesindeki Hitachi Sahil Parkı, ilkba harda mavi çiçeklerle kaplanan tepeleriyle tanınıyor. *Nemophila* adı verilen küçük çiçekler, geniş alanlara yayılarak gökyüzünün mavisiy le bütünleşen bir manzara oluşturuyor. Tepelerin aynı renge bürünmesi, parkı ilkbaharın en dikkat çekici doğa duraklarından biri hâline getiriyor.

VICTORIA ŞELALESİ

ZAMBİYA ile Zimbabve sınırında, Zambezi Nehri üzerinde bulu nan Victoria Şelaleleri, yılın farklı dönemlerinde farklı manzaralar sunuyor. Yağışlı mevsimin ardından yükselen su seviyesi, şelaleyi devasa bir su perdesine dönüştürüyor. Havaya yayılan su zerrecikleri ve güneş ışığında oluşan gökkuşakları, çevreyi etkileyici bir görüntü ye bürüyor. Su akışının genellikle mart ve mayıs ayları arasında güç lenmesiyle şelale en görkemli hâllerinden birine ulaşıyor.

HORSETAIL FALL

KALİFORNİYA'DAKİ Yosemite Ulusal Parkı'nda yer alan Horsetail Fall, yılın belirli günlerinde ortaya çıkan sıra dışı ışık görün tüsüyle dikkat çekiyor. El Capitan kayalığından aşağı dökülen şela le, uygun koşullar sağlandığında gün batımının ışığını yakalaya rak turuncu ve kızıl tonlarda parlıyor. Ortaya çıkan görüntü, kayalığın üzerinden aşağıya doğru akan bir lavı ya da ateşi andırıyor.

ÖLÜM VADİSİ

ABD'NİN Kaliforniya eyaletindeki Ölüm Vadisi, sert iklimi ve kurak arazileriyle biliniyor. Ancak yeterli yağışın gerçekleştiği nadir dönemlerde bu çorak görünüm değişiyor; sarı, mor ve beyaz çiçek ler geniş alanları kaplayabiliyor. *Superbloom* adı verilen bu olağa nüstü çiçeklenme, çölün kısa süreliğine renk cümbüşüne dönüşme sini sağlıyor. Toprakta uzun süre bekleyebilen bitki tohumları, uygun yağış ve sıcaklık koşulları oluştuğunda filizleniyor. Çiçeklerin yoğun luğu her yıl aynı olmadığı gibi gösteri de uzun sürmüyor.