Sağlıklı sınırlar koymanın faydaları

Sağlıklı sınır koymak, bireyin ilişkileri içinde kendi ihtiyaçlarını ve kapasitesini gözetmesini sağlar. Her talebe yetişmeye çalışmak yerine neye zaman ayırabileceğini belirleyebilen kişi, günlük yaşamda gereksiz yüklerinden de arınmış olur. Aynı zamanda karşılıklı beklentilerin daha net hale gelmesini sağlayarak ilişkilerde yanlış anlaşılmaların önüne de geçebilir. Sağlıklı şekilde sınır koymak, aşağıdaki unsurlara göre önemli kabul edilebilir:

● Zamanı daha bilinçli kullanmayı sağlar: Kişi gerçekten önem verdiği işlere ve ilişkilere daha fazla vakit ayırabilir.

● Kişisel alanı korur: Fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan rahatsızlık veren durumlara karşı mesafe belirlemeyi kolaylaştırır.

● İlişkilerde beklentileri netleştirir: Karşı taraf hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu daha kolay anlayabilir.

● Aşırı yüklenmeyi giderir: Yapamayacağınız sorumlulukları üstlenmek yerine mevcut kapasitenize göre hareket etmenize yardımcı olur.

● Kendini ifade etmeyi güçlendirir: İhtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi çekinmeden dile getirmenize alan açar. Sınır koymak, sadece başkalarına karşı çizilen bir çizgi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda kişinin kendisine ne kadar zaman, enerji ve dikkat ayıracağı anlamını da taşıyor.