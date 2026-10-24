Sezonun dikkat çeken aksesuar trendleri

Bir görünümün hafızada kalmasını çoğu zaman tek bir aksesuar sağlar. Yakaya iliştirilen büyük bir broş, palto kolundan uzanan opera boy eldivenler ya da boyunda bir araya gelen iri kolyeler... 2026/27 Sonbahar- Kış koleksiyonlarında asıl etki, çoğu zaman kıyafetin kendisinden değil ona eşlik eden bu dikkat çekici parçalardan geliyor. Tanıdık aksesuarlar bu sezon alışılmış ölçülerini geride bırakıyor. Küpeler omuzlara, eldivenler dirseklerin üzerine uzanırken, broşlar ve şapkalar neredeyse giysinin bir parçası haline geliyor. Renkler koyulaşıyor, formlar büyüyor ve tek bir aksesuar bütün görünümün havasını değiştirmeye yetiyor.

OPERA BOY ELDİVENLER

Dirseklerin üzerine kadar uzanan opera boy eldivenler, yeni sezonun dikkat çeken aksesuarları arasında yer alıyor. Geçmişte daha çok gece davetleri ve özel organizasyonlarla özdeşleşen bu parçalar, artık günlük kombinlere de taşınıyor. Deri, dantel ve farklı dokularda hazırlanan uzun eldivenler; kısa kollu kabanlar, trikolar ve sade paltolarla bir araya geliyor. Nötr renkler klasik bir görünüm sunarken canlı tonlar ve desenli modeller daha iddialı bir stil yaratıyor.

WESTERN KEMERLER

Vahşi Batı estetiğinden ilham alan kemerler, yeni sezonda şehirli bir görünümle yeniden yorumlanıyor. Büyük metal tokalar, işlemeli yüzeyler, süet dokular ve turkuaz renkli taş detayları bu trendin öne çıkan unsurlarını oluşturuyor. Western kemerler yalnızca denim pantolonlarla değil, klasik kesimli pantolonlar, ceketler ve paltolarla da kullanılıyor. Gösterişli tokalar, sade kombinlerin odak noktası haline gelirken geleneksel kovboy stiline daha modern bir yaklaşım getiriyor.

BÜYÜK ÇİÇEK BROŞLAR

Çiçek broşlar, yeni sezonda daha büyük ve hacimli tasarımlarla geri dönüyor. Palto yakalarında, ceketlerde ve elbiselerin omuz bölümlerinde kullanılan bu aksesuarlar, romantik detayları güçlü bir stil ifadesiyle birleştiriyor. Kumaş, metal ve farklı dokularla hazırlanan çiçek formları, özellikle sade kıyafetlerle kullanıldığında dikkat çekici bir görünüm yaratıyor. Tek bir broşun bütün kombinin havasını değiştirebilmesi, bu aksesuarı sezonun öne çıkan parçalarından biri haline getiriyor.

PÜSKÜLLÜ ATKILAR

Uzun püsküllü atkılar, 2026/27 Sonbahar-Kış sezonunda klasik kullanım biçimlerinin dışına çıkıyor. Omuzlardan serbestçe bırakılan, paltoların üzerine yerleştirilen veya bel çevresinde kullanılan modeller, kış kombinlerine hareket katıyor. Ekose desenler, çizgiler ve farklı renk geçişleriyle öne çıkan tasarımlar, kalın kumaşlarla oluşturulan katmanlı görünümleri daha dinamik hale getiriyor. Bohem stilin izlerini taşıyan püsküllü atkılar, klasik kış aksesuarlarına alternatif arayanlar için öne çıkıyor.

UZUN KÜPELER

Yakut kırmızısı, safir mavisi, zümrüt yeşili ve topaz sarısı gibi mücevher tonları, yeni sezonda küpe tasarımlarına taşınıyor. Omuzlara yaklaşan uzunluklar, iri taşlar ve dikkat çekici renk kombinasyonları bu trendin temel özellikleri arasında bulunuyor. Özellikle sade kıyafetlerle kullanılan gösterişli küpeler, görünümün odak noktasını yüz bölgesine taşıyor. Saçların geriye alındığı ve kıyafetlerin daha yalın tutulduğu kombinlerde bu aksesuarlar daha belirgin bir etki yaratıyor.

İNCİ DETAYLARI

Zamansız aksesuarlar arasında yer alan inciler, 2026/27 Sonbahar-Kış sezonunda daha cesur formlarla karşımıza çıkıyor. Büyük taneler, katmanlı kolyeler, barok biçimler ve kısa inci kolyeler, geleneksel tasarımlara modern bir yaklaşım getiriyor. İnci aksesuarlar yalnızca klasik kombinlerle sınırlı kalmıyor; farklı boyutların ve formların bir arada kullanılmasıyla daha özgün görünümler ortaya çıkıyor. Gömleklerden trikolarına, gece elbiselerinden günlük parçalara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan inciler, yeni sezonda geçmişin zarafetini güncel moda anlayışıyla buluşturuyor. 2026/27 Sonbahar-Kış aksesuar trendlerinin ortak noktası, küçük detaylarla yetinmek yerine güçlü bir stil ifadesi yaratmak. Uzun eldivenler, heykelsi şapkalar, gösterişli kemerler ve büyük broşlar, sezonun öne çıkan parçaları arasında yer alırken inciler ve renkli küpeler klasik aksesuar anlayışını yeniden şekillendiriyor.