Uçan otomobiller geliyor

TESLA, havada manevra yapabilen yeni Roadster modeline ilişkin teknik detayları paylaştı. 1.341 beygirin üzerinde güç, 500 kW hızlı şarj desteği ve basınçlı hava iticileriyle donatılması planlanan otomobilin 2028 yılında üretime girmesi hedefleniyor. Elektrikli otomobil teknolojisinde performans sınırlarını zorlamayı amaçlayan Tesla, yeni nesil Roadster modelinin teknik özelliklerine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Şirketin baş mühendisi Lars Moravy ve tasarım sorumlusu Franz von Holzhausen, Top Gear tarafından yayımlanan bir videoda aracın motor, batarya, şasi ve aerodinamik sistemlerine ilişkin bilgiler verdi. 2017 yılında konsept olarak tanıtılan Roadster'ın mevcut tasarım ve teknik altyapısının günümüzün gereksinimlerini karşılamayacağını belirten şirket yöneticileri, yeni modelin tamamen yenilenen bir platform üzerine geliştirildiğini aktardı. Aracın üretiminin 2028 yılında başlaması planlanıyor.

BİN 341 BEYGİR GÜÇ YENİ

Tesla Roadster'ın iki elektrik motoruyla donatılması ve tüm versiyonlarında arkadan itişli aktarma sistemi kullanılması planlanıyor. Giriş seviyesi versiyonun 800 kW'ın üzerinde, yani 1.073 beygirden fazla güç üretmesi hedeflenirken üst versiyonlarda gücün 1.000 kW'ı, yaklaşık 1.341 beygiri aşacağı belirtiliyor. Araçta tork yönlendirme teknolojisi ve karbon seramik fren diskleri de bulunacak. Tesla, bu donanımlarla yüksek hızlarda sürüş kararlılığını ve viraj performansını artırmayı amaçlıyor. Şirketin açıkladığı mevcut azami hız değeri 345 km/s seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Tesla'nın nihai hedefi 530 km/s hıza ulaşmak. Bu hedefin seri üretim modelinde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ise henüz kesinlik kazanmış değil.

1 SANİYENİN ALTINDA YENİ

Roadster'ın en dikkat çekici seçeneklerinden biri, basınçlı hava iticileriyle donatılacak Thrust versiyonu olacak. Aracın arka bölümünde yer alacak dört itici, depolanan basınçlı havayı dışarı püskürterek hızlanmaya destek sağlayacak. Sistemin bagaj bölümündeki 200 litrelik basınçlı hava tankıyla çalışması planlanıyor. Tesla, bu teknoloji sayesinde otomobilin 0'dan 60 mil/saate, yaklaşık 97 km/s hıza bir saniyeden kısa sürede ulaşmasını hedefliyor. Ancak bu değer, henüz seri üretim modeliyle doğrulanmış bir performans sonucu değil. Tanıtımda öne çıkan Rocket versiyonunda ise kalkış ve havada manevra amacıyla toplam 10 iticinin kullanılması planlanıyor. Bu versiyonda yolcu koltuğunun bulunduğu alan da değerlendirilerek toplam basınçlı hava tankı kapasitesinin 600 litreye çıkarılması hedefleniyor.

HAVA İTİCİLER

TESLA Roadster, 800 ila 1.000 volt arasında değişen yüksek gerilimli elektrik mimarisiyle geliştiriliyor. Modelde Roadster için özel olarak tasarlanan nikel bazlı lityum iyon batarya hücrelerinin kullanılması planlanırken batarya kapasitesi henüz açıklanmadı. Şirket yöneticilerinin paylaştığı bilgilere göre otomobilin normal sürüş koşullarında 500 ila 515 kilometre menzil sunması bekleniyor. Bu değer, modelin 2017 yılında tanıtıldığı dönemde gündeme gelen yaklaşık 1.000 kilometrelik menzil hedefinin altında kalıyor. Yeni bataryanın V4 Supercharger istasyonları üzerinden 500 kW'a kadar şarj gücünü desteklemesi öngörülüyor. Tesla'nın verdiği bilgilere göre bataryanın şarj seviyesinin yüzde 15'ten yüzde 85'e çıkarılması yaklaşık 10 dakika sürebilecek. Tesla'nın paylaştığı teknik bilgiler, yeni Roadster'ın yüksek performans ve basınçlı hava iticileriyle öne çıkacağını gösteriyor. Bununla birlikte aracın nihai performans değerleri, uçuş kabiliyetleri ve seri üretim özelliklerinin kesinleşmesi için geliştirme sürecinin tamamlanması bekleniyor.