hiçbirimizin "yapmayı bırak" listesi yoktur. Basit bir yapılacaklar listesine benzeyen bu liste, hayatta bize iyi gelmeyen alışkanlıklardan kurtulmamıza ve hafifleyerek ilerlememize yardımcı olmayı hedefler. Özellikle koca bir yılı geride bırakmaya yaklaşırken, genel bir iç gözlemle bu yılı nasıl geçirdiğinizi sorgulamaya başlamış olabilirsiniz. Her yeni yıl için hedefler belirlemeden önce sormanız gereken soru, belki de neleri yapacağınız değil de nelerin sizi yavaşlattığıdır.

KİŞİYİ ZORLUYOR

ENERJİNİZİ tüketerek potansiyelinizi engelleyen şeylere odaklandığınız bir "yapmayı bırak" listesi ile diğer yıla gerçekten arınmış şekilde girebilirsiniz. Hazır hala vakit varken, listemizi hazırlamanın tam zamanı! Neden bir "yapmayı bırak" listesine ihtiyacınız var? "Yapmayı bırak" listesi, tam olarak okunduğu anlama gelir: Artık ilerlemenize yardımcı olmayan alışkanlıklar, sorumluluklar veya görevleri bilinçli olarak yapmayı bırakmak! Bu eylemler, zamanında işinize yarayan fakat artık sizi eskisi gibi geliştirmeyen alışkanlıklardan ya da artık neden yaptığınızı bile bilmediğiniz otomatikleşmiş görevlerden oluşabilir. Tekrarlayan, verimsiz, gereksiz ve başkalarına devredilir görevlerin tümü bu listeye dahil edilebilir. Tüm bunları hayatınızdan çıkararak daha farkında ve mutlu bir eylemlilik sunan "yapmayı bırak" listesi de tam olarak bu noktada devreye girer. Çünkü karar verme süreçlerinde daha bilinçli hareket etmeye ve istemediğiniz şeylere "Hayır" deme gücü sunar.