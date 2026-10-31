Modern şehirlerin simgesi haline gelen gökdelenler, sanıldığı gibi yalnızca beton ve çeliğin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmadı. Yemen'in Hadramut Vadisi'nde bulunan Şibam, yüzlerce yıl önce inşa edilen çok katlı kerpiç evleriyle bu anlayışın tarihi örneklerinden birini sunuyor. Yaklaşık 1700 yıllık geçmişe sahip kent, 5 ila 11 kat arasında değişen kule evleri nedeniyle "Çölün Manhattan'ı" olarak anılıyor. Dar sokakların çevrelediği yüksek yapılar, yalnızca sıra dışı görünümleriyle değil, dönemin yaşam koşullarına ve güvenlik ihtiyaçlarına göre şekillenen mimarileriyle de dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şibam, geleneksel yapı tekniklerinin zorlu iklim koşullarında nasıl sürdürülebildiğini gösteren önemli bir kültürel miras niteliği taşıyor.

1700 YILLIK TARİH

Şibam'ın geçmişi MS 3. yüzyıla kadar uzanıyor. Hadramut bölgesinin önemli yerleşimlerinden biri olarak gelişen kent, zamanla Güney Arabistan'daki ticaret ağları üzerinde stratejik bir konuma ulaştı. Bölgeden geçen kervanlar, özellikle günlük adıyla bilinen günlük reçinesi ve mür gibi değerli ürünleri taşıyarak bölgenin ekonomik yaşamına katkıda bulunuyordu. Ticaretin getirdiği zenginlik, Şibam'ın gelişimini desteklerken kentin korunmasını da önemli bir mesele haline getirdi. Şehirde bugün görülen çok katlı kerpiç yapıların büyük bölümü ise sonraki yüzyıllarda, özellikle 16. yüzyılda şekillendi. 1532 yılında yaşanan büyük selin yerleşime zarar vermesinin ardından kent, geleneksel mimari anlayış korunarak yeniden inşa edildi. Böylece Şibam, tarih boyunca hem doğal afetlere hem de değişen toplumsal koşullara uyum sağlamaya çalışan bir yerleşim olarak varlığını sürdürdü.

DİKEY GENİŞLEME

Şibam'ın mimarisini farklı kılan temel unsur, sınırlı bir alana yayılan yoğun ve dikey yerleşim düzeni. Kentin surlarla çevrili olması, yerleşimin yatay yönde genişlemesini zorlaştırıyordu. Güvenlik kaygıları ve mevcut alanın verimli kullanılması ihtiyacı, evlerin yukarı doğru yükselmesine zemin hazırladı. Birbirine yakın inşa edilen kule evler, böylece Şibam'ın karakteristik şehir siluetini oluşturdu. Günümüzde modern şehircilikle ilişkilendirilen dikey yapılaşmanın tarihî örneklerinden biri olarak değerlendirilen bu yerleşim düzeni, mimarinin yalnızca estetik tercihlerle değil, coğrafya ve günlük yaşamın gereklilikleriyle de şekillendiğini gösteriyor. Dar sokaklar ve birbirine bitişik binalar, aynı zamanda yoğun güneş ışığı altında gölgeli geçiş alanları oluşturarak kent yaşamını destekliyor.

ÇAMUR VE SAMAN

Şibam'daki kulelerin yüksekliği kadar yapımında kullanılan malzemeler de dikkat çekiyor. Binaların temel yapı malzemesi olan kerpiç, çamur ve saman gibi doğal bileşenlerin kalıplara dökülüp güneşte kurutulmasıyla hazırlanıyor. Ahşap kirişlerle desteklenen yapılar, modern betonarme sistemlerden farklı bir inşaat tekniğine dayanıyor. Kalın kerpiç duvarlar, gündüz sıcaklığının iç mekanlara geçişini yavaşlatarak sıcaklık değişimlerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Bu özellik, çöl ikliminde iç mekanların daha konforlu olmasını sağlayan geleneksel mimari çözümlerden biri. Bununla birlikte kerpiç, suya ve neme karşı hassas bir malzeme. Şiddetli yağışlar, seller ve uzun süreli bakımsızlık, yüksek yapıların taşıyıcı bölümlerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Bu nedenle Şibam'daki evlerin düzenli olarak onarılması ve geleneksel inşaat bilgisinin yeni kuşaklara aktarılması büyük önem taşıyor. Kentin korunması, yalnızca tarihî binaların ayakta tutulmasını değil, bu yapıların bakımını mümkün kılan yerel bilgi ve becerilerin yaşatılmasını da gerektiriyor.

UNESCO'NUN LİSTESİNDE

Şibam, 1982 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Kentin bu statüyü kazanmasında, geleneksel kerpiç mimarisinin korunmuş örneklerini barındırması ve tarihî şehir planlamasını günümüze taşıması etkili oldu. Yüksek kule evler, surlarla çevrili yerleşim düzeni ve dar sokaklar, bölgenin geçmişteki toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Şibam aynı zamanda doğal çevreye uyum sağlayan geleneksel mimarinin, yerel malzemeler ve inşaat teknikleriyle nasıl geliştirilebildiğini ortaya koyuyor. Ancak kentin tarihî dokusu çeşitli tehditlerle karşı karşıya. Sel ve yağış kaynaklı hasarların yanı sıra bakım eksikliği ve Yemen'deki çatışmalar, yapıların korunmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle restorasyon çalışmaları ve uluslararası koruma girişimleri, Şibam'ın mimari mirasının geleceğe aktarılması açısından önem taşıyor. Kentin korunması, yalnızca binaların fiziksel bütünlüğünü değil, yaşayan bir yerleşim olarak toplumsal sürekliliğini de kapsıyor.

CİDDİ PLANLANMALI

Yemen'in Hadramut bölgesinde bulunan Şibam'a seyahat etmek, ülkedeki güvenlik koşulları nedeniyle ciddi planlama gerektiriyor. Bölgeye ulaşım güzergahları ve seyahat imkanları mevcut koşullara göre değişebildiğinden, ziyaret öncesinde güncel resmî seyahat uyarılarının incelenmesi gerekiyor. Yemen'e yönelik güvenlik riskleri nedeniyle yalnızca ulaşım seçeneklerini değerlendirmek yeterli değil; bölgesel güvenlik durumu, gerekli izinler ve yerel koşullar da dikkate alınmalı. Şibam ziyaret edildiğinde yerel halkın günlük yaşamına ve mahremiyetine saygı gösterilmesi de önem taşıyor. Fotoğraf çekmeden önce izin istemek, tarihî yapılara zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak ve yerel kurallara uymak, kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunuyor. Özellikle sıcak dönemlerde ziyaret koşullarının önceden değerlendirilmesi, bölgenin iklimine uygun hazırlık yapılması açısından önem taşıyor.