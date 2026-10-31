Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 31 Ekim gram altın 6 bin TL sınırına geriledi: Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Hafta sonuna düşüş eğilimiyle giren altın piyasasında gözler 31 Ekim Cumartesi gününün güncel alış ve satış fiyatlarına çevrildi. Gram altının 6 bin TL sınırına doğru gerilemesiyle birlikte çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının fiyatları da merak konusu oldu.

Peki, 31 Ekim 2026 Cumartesi gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...