Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 31 Ekim gram altın 6 bin TL sınırına geriledi: Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. Özellikle gram altındaki düşüş, altın almayı düşünen vatandaşların ve birikimini altın üzerinden değerlendirenlerin dikkatini çekiyor.
Hafta sonuna düşüş eğilimiyle giren altın piyasasında gözler 31 Ekim Cumartesi gününün güncel alış ve satış fiyatlarına çevrildi. Gram altının 6 bin TL sınırına doğru gerilemesiyle birlikte çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının fiyatları da merak konusu oldu.
Peki, 31 Ekim 2026 Cumartesi gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...
31 EKİM 2026 GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Altın yatırımcılarının en çok takip ettiği ürünlerin başında gelen gram altın, 31 Ekim Cumartesi günü 6 bin 222 TL seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın alış: 6.222,08 TL
Gram altın satış: 6.222,90 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?
Çeyrek altın alış: 9.950,31 TL
Çeyrek altın satış: 10.169,63 TL
YARIM ALTIN FİYATI 31 EKİM 2026
Yarım altın alış: 19.838,43 TL
Yarım altın satış: 20.339,26 TL
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Tam altın alış: 40.168,33 TL
Tam altın satış: 40.970,57 TL
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış: 41.761,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 42.398,00 TL
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?
Uluslararası piyasalarda altının yönünü gösteren önemli göstergelerden ons altın da düşüş hareketiyle gündemde. 31 Ekim 2026 itibarıyla ons altının güncel fiyatı şöyle:
Ons altın alış: 3.875,11 dolar
Ons altın satış: 3.875,62 dolar