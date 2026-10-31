Volkswagen yola geldi! Alman devi Manisa’ya mı dönüyor?

Alman otomotiv devi Volkswagen , 2019 yılında yeni nesil Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek üzere hayata geçirmeyi planladığı ancak daha sonra askıya aldığı Türkiye yatırımını yeniden gündemine aldı. Firma, Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv ile niyet mektubu imzaladı.

PROGRAM İPTAL OLMUŞTU

Daha önce yaklaşık 1.4 milyar dolarlık devasa bir yatırımla Manisa'da hayata geçirilmesi hedeflenen fabrikada yıllık 300 bin araç üretilmesi ve 4 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyordu.