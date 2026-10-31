Volkswagen yola geldi! Alman devi Manisa’ya mı dönüyor?

Avrupa Birliği'nin otomotiv sektörünü koruma iddiasıyla ortaya attığı 'Made in Europe' planı nedeniyle sektör temsilcileri son günlerde Türkiye'nin pazar dışında kalma riskini tartışırken bu alanda dengeleri değiştirecek bir adım atıldı.
Alman otomotiv devi Volkswagen, 2019 yılında yeni nesil Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek üzere hayata geçirmeyi planladığı ancak daha sonra askıya aldığı Türkiye yatırımını yeniden gündemine aldı. Firma, Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv ile niyet mektubu imzaladı.
PROGRAM İPTAL OLMUŞTU
Daha önce yaklaşık 1.4 milyar dolarlık devasa bir yatırımla Manisa'da hayata geçirilmesi hedeflenen fabrikada yıllık 300 bin araç üretilmesi ve 4 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyordu.
Ekim 2019'da yatırım için 943.5 milyon TL sermayeli yerel bir şirket kurulmuş olsa da pandemide küresel talep düşüşü sebebiyle tüm yatırımlar durdurulmuş, böylece yatırım rafa kalkmıştı.
Volkswagen Türkiye'de üretim için yapılan bu yeni anlaşmanın ardından aynı projenin hayata geçirilmesi için yeniden masaya yatırılacağı öğrenildi.