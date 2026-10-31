Haberler İzmir İzmir Karşıyaka Belediyesi hem çöpe hem de borca battı İzmir Karşıyaka Belediyesi hem çöpe hem de borca battı Son dakika İzmir haberleri... Sayıştay’ın Karşıyaka Belediyesi’ne ilişkin 2025 yılı denetim raporunda 21 bulguya yer verildi. Raporda, belediye ve şirketlerinin milyarlarca liralık borcu, yasal sınırın üzerindeki personel giderleri, ruhsatsız çalışan yüzlerce işyeri ve çeşitli idari işlemlerdeki eksiklikler öne çıktı. HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... Başkan Behice Yıldız Ünsal yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi'nin mali tablosu gün geçtikçe kötüye gidiyor. Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporunda, 2019'da 27,5 milyon lira olan bütçe açığının, 2025 sonunda 607,8 milyon liraya yükseldiği tespit edildi. Bilançodaki toplam borç 2 milyar 465 milyon lirayı aşarken, belediye ve şirketlerinin vergi ve SGK borçları faizlerle birlikte 4 milyar 822 milyon liraya ulaştı.

BORÇ YÜKÜ SINIRLARI AŞTI

Sayıştay, borç yükü ve bütçe açığının sürdürülebilir seviyelerin üzerine çıktığını tespit etti. Borçlar nedeniyle envanterdeki 945 taşınmazın tamamında haciz bulunduğu belirtildi. Personel giderleri 2 milyar 205 milyon liraya çıkarak toplam gelirlerin yüzde 92,34'ünü oluşturdu. Yatırım harcamalarının toplam giderler içindeki payı ise yüzde 0,60'a geriledi. Sayıştay, gelir ve harcamalara yönelik önlemler alınması gerektiğini bildirdi. Personel hizmeti alınan belediye şirketine olan hakediş borcu, 2024 Aralık ayından kalan tutarla birlikte 31 Aralık 2025 itibarıyla 1 milyar 484 milyon liraya ulaştı. Belediyenin 2025 boyunca şirkete hakediş ödemesi yapmadığı kaydedildi. Personel A.Ş.'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına 950,8 milyon lira, SGK'ye 1 milyar 880,7 milyon lira borcu bulunduğu, faizler dahil toplam kamu borcunun 2 milyar 831 milyon lirayı aştığı belirtildi.