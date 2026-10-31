İzmir Karşıyaka Belediyesi hem çöpe hem de borca battı

Son dakika İzmir haberleri... Başkan Behice Yıldız Ünsal yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi'nin mali tablosu gün geçtikçe kötüye gidiyor. Sayıştay'ın 2025 yılı denetim raporunda, 2019'da 27,5 milyon lira olan bütçe açığının, 2025 sonunda 607,8 milyon liraya yükseldiği tespit edildi. Bilançodaki toplam borç 2 milyar 465 milyon lirayı aşarken, belediye ve şirketlerinin vergi ve SGK borçları faizlerle birlikte 4 milyar 822 milyon liraya ulaştı.
BORÇ YÜKÜ SINIRLARI AŞTI
Sayıştay, borç yükü ve bütçe açığının sürdürülebilir seviyelerin üzerine çıktığını tespit etti. Borçlar nedeniyle envanterdeki 945 taşınmazın tamamında haciz bulunduğu belirtildi. Personel giderleri 2 milyar 205 milyon liraya çıkarak toplam gelirlerin yüzde 92,34'ünü oluşturdu. Yatırım harcamalarının toplam giderler içindeki payı ise yüzde 0,60'a geriledi. Sayıştay, gelir ve harcamalara yönelik önlemler alınması gerektiğini bildirdi. Personel hizmeti alınan belediye şirketine olan hakediş borcu, 2024 Aralık ayından kalan tutarla birlikte 31 Aralık 2025 itibarıyla 1 milyar 484 milyon liraya ulaştı. Belediyenin 2025 boyunca şirkete hakediş ödemesi yapmadığı kaydedildi. Personel A.Ş.'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına 950,8 milyon lira, SGK'ye 1 milyar 880,7 milyon lira borcu bulunduğu, faizler dahil toplam kamu borcunun 2 milyar 831 milyon lirayı aştığı belirtildi.
ŞİRKETLER HEP ZARARDA
Belediyenin şirketlerine 2020-2025 arasında toplam 405,8 milyon lira sermaye aktardığı, buna rağmen mali durumlarında iyileşme sağlanamadığı belirtildi. Şirketlerin hemen her yıl zarar ettiği, bazılarının personel giderlerini dahi kendi gelirleriyle karşılayamadığı vurgulandı. Sayıştay, nakit yetersizliği nedeniyle ödenemeyen borçların bütçe emanetlerine kayıt sırasına göre ödenmediğini tespit etti. Vergi, prim ve elektrik borçlarının geç ödenmesi nedeniyle 44 milyon 532 bin liralık faiz ve gecikme yükü oluştu.
Sayıştay, gecikme faizine neden olabilecek borçların ödemelerde öncelikli tutulması gerektiğini hatırlattı. İmar barışından yararlanan ancak yapı kayıt belgeleri iptal edilen 817 yapıya yönelik saha denetimi yapılmadığı ve yaptırım uygulanmadığı kaydedildi. Sayıştay, bu yapılar için yıkım ve idari para cezası dahil işlem yapılmasını istedi.
BİLGİLER GÜVENİLİR DEĞİL
Bazı birimlerde dayanıklı taşınırların sisteme hatalı kaydedildiği, yıl sonu sayımlarının eksik ve yanlış yapıldığı, kayıtlı bazı demirbaşların yerinde bulunmadığı, bazılarının ise kayıtlarda yer almadığı tespit edildi. Taşınırların birimler arasında kayıt tutulmadan devredildiği, birçok demirbaşta sicil numarası bulunmadığı, kaybolan taşınırlar için sorumlulara yönelik işlem yapılmadığı belirtildi. Sayıştay, bu eksiklikler nedeniyle ilk madde ve malzeme ile demirbaş hesaplarının güvenilir bilgi içermediğini değerlendirdi. Belediye, kontrol ve takip mekanizmalarının oluşturulması için birimlerin bilgilendirildiğini bildirdi.