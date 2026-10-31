İlmeklerin sevgiyle buluştugu örgü diyarı

Manisa'da yıllarca çalışan ve emekli olduktan sonra en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Fadime Pişkin, örgü sevgisini küçük bir işletmeye dönüştürdü. Şehzadeler ilçesine bağlı Dinçer Mahallesi'nde "Örgü Diyarı" adını verdiği küçük dükkanını açan Pişkin, burada hem kendi el emeği ürünlerini ortaya çıkarıyor hem de örgü öğrenmek isteyen kadınlara ücretsiz olarak destek oluyor. Örgü örmeyi yıllardır çok sevdiğini ve çalıştığı dönemlerde de örgü örmeye devam ettiğini belirten Fadime Pişkin, emeklilikle birlikte bu hobisini daha fazla kişiyle paylaşmaya karar verdi. Hayalini kurduğu küçük işyerini açan Pişkin, kadınları bir araya getirerek onların hem yeni şeyler öğrenmesine hem de üretmesine imkan sağlıyor.

Dükkanında farklı renk ve özelliklerde ipleri bir araya getiren Pişkin, kadınlara çanta, kazak, hırka ve çeşitli tığ işi ürünlerin yapımını öğretiyor. Örgü konusunda deneyimi olmayan kadınlara da sabırla yardımcı olan Pişkin, verdiği eğitimlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Kadınların bir araya gelerek örgü örmesinin yalnızca bir hobi olmadığını ifade eden Pişkin, bu çalışmaların aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan da önemli olduğunu söyledi. Kadınların örgü örerken günlük hayatın stresinden uzaklaştığını belirten Pişkin, ortaya çıkardıkları ürünlerin aile bütçesine de katkı sunduğunu dile getirdi. Pişkin, "Yıllarca çalıştım, emekli oldum. Her zaman hayalimdi böyle şeyler yapmak. Çalışırken de örgü örüyordum. Ama kadın arkadaşlarımıza hem stres atmaları için hem üretken olmaları için böyle ufak bir yer açtım. Onunla beraber bilmeyenlere, öğrenmeyenlere çanta örmeyi, kazak örmeyi, tığ işidir bunları öğretmek amacıyla ücretsiz bir şekilde yapıyorum. Bu şekilde faydalı olmak istiyordum. Allah'a şükürler olsun onu da hallettik" dedi. Gelen kadınların kendi zevklerine uygun ipleri seçerek istedikleri ürünleri ördüğünü anlatan Pişkin, kadınların zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirdiğini söyledi.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER

Pişkin, "Arkadaşlar geliyorlar, bilmedikleri ipleri alıp istedikleri örgüleri örüyorlar. Hem evlerine katkıda bulunuyorlar, hem üretken oluyorlar. Aynı zamanda stres atıyorlar. Böyle bir girişimde bulunduk. Nasipse devam ettiriyoruz" diye konuştu. Kadınların yaptıkları ürünlerin çeşitlilik gösterdiğini belirten Pişkin, özellikle aile bireyleri için örülen ürünlerin büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Kadınların çocukları için kazak, kendileri veya yakınları için çanta ve hırka ördüğünü söyleyen Pişkin, örgü işine gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Bu tuhafiye, yalnızca örgü örülen bir dükkan olmanın ötesinde kadınların bir araya geldiği, sohbet ettiği, yeni beceriler kazandığı ve el emeğini ürüne dönüştürdüğü sıcak bir ortam haline geldi.